Humanitarni karavan „Tvoja štitna tvoj štit“ stiže u Kovačicu: Besplatni pregledi na trgu

Kovačica se pridružuje velikoj nacionalnoj kampanji očuvanja zdravlja. U subotu, 9. maja 2026. godine, na glavnom trgu biće postavljena mobilna ordinacija udruženja „Heroine“.

Svi zainteresovani građani moći će da obave besplatan ultrazvučni pregled štitne žlezde u terminu od 13 do 19 časova.

Ova akcija, podržana od strane lokalne samouprave, fokusira se na ranu dijagnostiku kao ključni faktor izlečenja. Predsednik opštine, Petar Višnjički, podsetio je da su ovakvi pregledi ranije spasili živote, omogućivši pravovremeno otkrivanje malignih oboljenja. Pregled je dostupan i ženama i muškarcima, a zbog velikog interesovanja obavezna je prethodna prijava na broj 063/86-80-062 radi dobijanja termina.

(Pančevac)