Dominacija srpskih zaprega u Kovačici: Srbija peti put šampion Balkana

Ergela „Anči“ u Kovačici bila je tri dana domaćin Balkanskog šampionata u vožnji zaprega, gde je reprezentacija Srbije potvrdila apsolutnu dominaciju i po peti put osvojila titulu prvaka Balkana. Srebrna medalja pripala je Hrvatskoj, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popela Rumunija.

Trijumf u pojedinačnoj konkurenciji

Srbija je briljirala i u pojedinačnim nastupima. Na najzahtevnijem, višem nivou takmičenja, zlatom se okitio Milan Đurđević. Zapažene rezultate na srednjem nivou ostvarili su takmičari iz naše opštine: Marijan Kozak iz Padine zauzeo je ukupno treće mesto, dok je sedamnaestogodišnja Ana Aleksandra Cicka iz Kovačice, kao najmlađa učesnica, završila na visokom četvrtom mestu.

Tri dana vrhunskog konjičkog sporta

Na jednoj od najmodernijih arena u ovom delu Evrope, 14 takmičara odmerilo je snage u tri discipline pod budnim okom međunarodnih sudija iz Francuske, Italije, Poljske, Slovenije i Mađarske:

Dresura: Test elegancije, stila i kontrole.

Maraton: Ispit izdržljivosti i snage konja i vozača.

Preciznost: Vožnja kroz čunjeve gde su brzina i tačnost presudni.

Kovačica kao centar zaprežnog sporta

Iako je konjički sport izuzetno skup i zahtevan, Srbija uspeva da zadrži visok regionalni nivo. Uz Kelebiju i subotički „Imperijal“, Ergela „Anči“ postala je ključna tačka razvoja ove discipline u zemlji. Zahvaljujući vrhunskoj organizaciji, Kovačica je danas glavni regionalni centar za zaprežni sport.

Naredni veliki izazov za vozače zaprega na manježu Ergele „Anči“ biće državno prvenstvo, koje je zakazano za kraj avgusta.

(RTV Kovačica)