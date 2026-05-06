Potpisan novi ugovor za seosku kuću u Izbištu, uskoro još četiri u Vršcu

Potpisan je još jedan ugovor u okviru programa dodele kuća na selu koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za brigu o selu, a prema najavama, u narednim danima očekuje se potpisivanje još četiri ugovora za područje Vršca.

Novi ugovor odnosi se na kupovinu kuće u selu Izbište, koju je na konkursu dobila Dušanka Nikolić, čime se nastavlja pozitivan trend oživljavanja seoskih domaćinstava i podsticaja mladima da ostanu ili se vrate na selo.

Resorni član Gradskog veća za ruralni razvoj Slaviša Maksimović istakao je da ovaj program ima veliki značaj za demografsku obnovu i jačanje sela, naglasivši da lokalna samouprava pruža punu podršku svim zainteresovanim gradjanima u procesu konkurisanja.

Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća namenjen je pre svega mladima i porodicama koje žele da započnu život u ruralnim sredinama, uz cilj ravnomernog razvoja i oživljavanja manjih naselja širom Srbije.

