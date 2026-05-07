Izbište: Budući srednjoškolci u poseti Poljoprivrednoj školi u Vršcu

13:00

07.05.2026

Foto: FB/OŠ „Žarko Zrenjanin“

IZBIŠTE / VRŠAC – U okviru programa profesionalne orijentacije, učenici osmog razreda Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Izbišta posetili su u utorak, 5. juna, Poljoprivrednu školu „Vršac“.
Cilj ove posete bio je da se budući mali maturanti iz prve ruke upoznaju sa obrazovnim profilima i smerovima koje ova stručna škola nudi. Tokom obilaska, učenici su dobili sve relevantne informacije o praktičnoj nastavi, uslovima školovanja, kao i o širokim mogućnostima za nastavak obrazovanja ili zaposlenje nakon sticanja diplome.
Ovakve aktivnosti pomažu učenicima da donesu pravu odluku o izboru budućeg zanimanja, dok direktna saradnja škola olakšava prelazak iz osnovnog u srednji stepen obrazovanja.

(Pančevac/S.L)

 

