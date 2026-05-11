Ponedeljak novih početaka: Horoskop za 11. maj

Ulazimo u radnu nedelju pod snažnim uticajem Meseca u Ovnu, što donosi nagli porast energije, inicijativu i želju da se stvari pokrenu s mrtve tačke. Danas je dan za hrabre poteze i direktnu komunikaciju.

Ovan

Posao: Sa Mesecom u vašem znaku, vi ste lider dana. Idealno je vreme da započnete projekat koji ste dugo odlagali.

Ljubav: Strast pršti na sve strane. Ako ste slobodni, neko će vas osvojiti svojom direktnošću.

Zdravlje: Višak energije kanališite kroz sport. Pazite na glavu i moguće sinuse.

Srećan broj: 1 | Boja dana: Vatreno crvena

Poruka: Svet čeka tvoju inicijativu – kreni!

Savet: Ne budite previše impulsivni u razgovoru sa šefovima.

Bik

Posao: Danas radite najbolje iz senke. Završavajte administrativne zaostatke pre nego što krenete u nove pobede.

Ljubav: Potrebna vam je emotivna sigurnost. Partner vam pruža mir koji vam je neophodan.

Zdravlje: Moguć je lakši pad imuniteta. Unosite više vitamina C.

Srećan broj: 13 | Boja dana: Šumska zelena

Poruka: Tih rad donosi najglasnije rezultate.

Savet: Ne dozvolite drugima da vas požuruju; vaš tempo je vaša snaga.

Blizanci

Posao: Umrežavanje je ključ uspeha. Jedan slučajan poziv može otvoriti vrata novoj poslovnoj saradnji.

Ljubav: Prijateljstvo se lako može pretvoriti u nešto više. Budite otvoreni za iznenađenja.

Zdravlje: Čuvajte se promaje i upale mišića ramena.

Srećan broj: 5 | Boja dana: Žuta

Poruka: Informacija je danas tvoja najvrednija valuta.

Savet: Fokusirajte se na jedan cilj, ne rasipajte se na sto strana.

Rak

Posao: Ambicije su visoke. Danas ćete biti primećeni od strane važnih ljudi, pa se potrudite da ostavite dobar utisak.

Ljubav: Balansirate između karijere i porodice. Partner traži više vašeg vremena.

Zdravlje: Stres zbog posla može uticati na želudac. Jedite redovno.

Srećan broj: 10 | Boja dana: Tamno plava

Poruka: Uspeh zahteva žrtvu, ali i balans.

Savet: Verujte u svoje profesionalne sposobnosti.

Lav

Posao: Odličan dan za učenje, seminare ili kontakte sa inostranstvom. Vaši vidici se šire.

Ljubav: Filozofski razgovori sa voljenom osobom produbljuju vaš odnos.

Zdravlje: Odlično. Osećate se snažno i spremno za sve izazove.

Srećan broj: 9 | Boja dana: Zlatna

Poruka: Tvoja vizija je tvoj putokaz ka vrhu.

Savet: Razmišljajte na veliko, sitni detalji će se sami rešiti.

Devica

Posao: Fokus je na finansijama drugih ljudi – porezi, nasledstva ili krediti su u prvom planu.

Ljubav: Intenzivna privlačnost. Danas nema mesta za igrice; želite suštinu.

Zdravlje: Moguća je prolazna nervoza. Pomogao bi vam rad u bašti ili sa biljkama.

Srećan broj: 8 | Boja dana: Oker

Poruka: Duboke promene donose novi kvalitet života.

Savet: Ne plašite se da tražite ono što vam zakonski pripada.

Vaga

Posao: Partnerstva su pod lupom. Ako sklapate ugovor, pažljivo pročitajte sitna slova.

Ljubav: Kompromis je neophodan. Saslušajte drugu stranu pre nego što iznesete svoj sud.

Zdravlje: Pazite na bubrege i unosite dovoljno tečnosti.

Srećan broj: 2 | Boja dana: Pastelno roze

Poruka: Drugi su danas tvoje ogledalo – šta vidiš u njima?

Savet: Diplomatija je tvoje najjače oružje u konfliktima.

Škorpija

Posao: Čeka vas naporan radni dan sa dosta sitnih obaveza. Organizacija je spas.

Ljubav: Male usluge partneru znače više od velikih reči. Pokažite brigu na delu.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu. Izbegavajte previše začinjenu hranu.

Srećan broj: 6 | Boja dana: Crna

Poruka: Disciplina danas vodi ka slobodi sutra.

Savet: Ne ignorišite sitne simptome umora, odmorite na vreme.

Strelac

Posao: Kreativni ste i puni elana. Idealan dan za prezentacije ili bilo koji vid javnog nastupa.

Ljubav: Radost i smeh. Ako ste u vezi, provedite vreme u zabavi. Slobodni privlače poglede.

Zdravlje: Srce vam je puno energije. Fizička aktivnost vam prija.

Srećan broj: 11 | Boja dana: Ljubičasta

Poruka: Život je igra, uživaj u svakom potezu.

Savet: Dozvolite detetu u sebi da vodi glavnu reč danas.

Jarac

Posao: Privatni poslovi ili rad od kuće donose najbolji rezultat. Fokusirajte se na bazu.

Ljubav: Rešavate stambeno pitanje ili važne porodične odnose. Stabilnost je prioritet.

Zdravlje: Mogući problemi sa varenjem ili donjim delom leđa.

Srećan broj: 4 | Boja dana: Siva

Poruka: Čvrsti temelji su uslov za visoku kulu.

Savet: Odvojite poslovno od privatnog da biste sačuvali mir u kući.

Vodolija

Posao: Mnogo kretanja, sastanaka i papirologije. Bićete veoma zauzeti komunikacijom.

Ljubav: Kratak izlet ili šetnja sa voljenom osobom će vam razbistriti misli.

Zdravlje: Čuvajte ruke i ramena od povreda. Moguća je blaga nesanica.

Srećan broj: 3 | Boja dana: Srebrna

Poruka: Tvoje reči imaju moć da pokrenu planine.

Savet: Proverite sve poruke dva puta pre nego što ih pošaljete.

Ribe

Posao: Akcenat je na zaradi. Razmišljate o povišici ili novom načinu da unovčite svoj talenat.

Ljubav: Želite stabilnost i opipljive dokaze ljubavi. Poklonite nešto sebi ili partneru.

Zdravlje: Dobro se osećate, ali pripazite na grlo i glasne žice.

Srećan broj: 7 | Boja dana: Tirkizna

Poruka: Vrediš onoliko koliko veruješ da vrediš.

Savet: Budite praktični sa novcem; izbegavajte impulsivnu kupovinu.

