Ponedeljak novih početaka: Horoskop za 11. maj
Ulazimo u radnu nedelju pod snažnim uticajem Meseca u Ovnu, što donosi nagli porast energije, inicijativu i želju da se stvari pokrenu s mrtve tačke. Danas je dan za hrabre poteze i direktnu komunikaciju.
Ovan
Posao: Sa Mesecom u vašem znaku, vi ste lider dana. Idealno je vreme da započnete projekat koji ste dugo odlagali.
Ljubav: Strast pršti na sve strane. Ako ste slobodni, neko će vas osvojiti svojom direktnošću.
Zdravlje: Višak energije kanališite kroz sport. Pazite na glavu i moguće sinuse.
Srećan broj: 1 | Boja dana: Vatreno crvena
Poruka: Svet čeka tvoju inicijativu – kreni!
Savet: Ne budite previše impulsivni u razgovoru sa šefovima.
Bik
Posao: Danas radite najbolje iz senke. Završavajte administrativne zaostatke pre nego što krenete u nove pobede.
Ljubav: Potrebna vam je emotivna sigurnost. Partner vam pruža mir koji vam je neophodan.
Zdravlje: Moguć je lakši pad imuniteta. Unosite više vitamina C.
Srećan broj: 13 | Boja dana: Šumska zelena
Poruka: Tih rad donosi najglasnije rezultate.
Savet: Ne dozvolite drugima da vas požuruju; vaš tempo je vaša snaga.
Blizanci
Posao: Umrežavanje je ključ uspeha. Jedan slučajan poziv može otvoriti vrata novoj poslovnoj saradnji.
Ljubav: Prijateljstvo se lako može pretvoriti u nešto više. Budite otvoreni za iznenađenja.
Zdravlje: Čuvajte se promaje i upale mišića ramena.
Srećan broj: 5 | Boja dana: Žuta
Poruka: Informacija je danas tvoja najvrednija valuta.
Savet: Fokusirajte se na jedan cilj, ne rasipajte se na sto strana.
Rak
Posao: Ambicije su visoke. Danas ćete biti primećeni od strane važnih ljudi, pa se potrudite da ostavite dobar utisak.
Ljubav: Balansirate između karijere i porodice. Partner traži više vašeg vremena.
Zdravlje: Stres zbog posla može uticati na želudac. Jedite redovno.
Srećan broj: 10 | Boja dana: Tamno plava
Poruka: Uspeh zahteva žrtvu, ali i balans.
Savet: Verujte u svoje profesionalne sposobnosti.
Lav
Posao: Odličan dan za učenje, seminare ili kontakte sa inostranstvom. Vaši vidici se šire.
Ljubav: Filozofski razgovori sa voljenom osobom produbljuju vaš odnos.
Zdravlje: Odlično. Osećate se snažno i spremno za sve izazove.
Srećan broj: 9 | Boja dana: Zlatna
Poruka: Tvoja vizija je tvoj putokaz ka vrhu.
Savet: Razmišljajte na veliko, sitni detalji će se sami rešiti.
Devica
Posao: Fokus je na finansijama drugih ljudi – porezi, nasledstva ili krediti su u prvom planu.
Ljubav: Intenzivna privlačnost. Danas nema mesta za igrice; želite suštinu.
Zdravlje: Moguća je prolazna nervoza. Pomogao bi vam rad u bašti ili sa biljkama.
Srećan broj: 8 | Boja dana: Oker
Poruka: Duboke promene donose novi kvalitet života.
Savet: Ne plašite se da tražite ono što vam zakonski pripada.
Vaga
Posao: Partnerstva su pod lupom. Ako sklapate ugovor, pažljivo pročitajte sitna slova.
Ljubav: Kompromis je neophodan. Saslušajte drugu stranu pre nego što iznesete svoj sud.
Zdravlje: Pazite na bubrege i unosite dovoljno tečnosti.
Srećan broj: 2 | Boja dana: Pastelno roze
Poruka: Drugi su danas tvoje ogledalo – šta vidiš u njima?
Savet: Diplomatija je tvoje najjače oružje u konfliktima.
Škorpija
Posao: Čeka vas naporan radni dan sa dosta sitnih obaveza. Organizacija je spas.
Ljubav: Male usluge partneru znače više od velikih reči. Pokažite brigu na delu.
Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu. Izbegavajte previše začinjenu hranu.
Srećan broj: 6 | Boja dana: Crna
Poruka: Disciplina danas vodi ka slobodi sutra.
Savet: Ne ignorišite sitne simptome umora, odmorite na vreme.
Strelac
Posao: Kreativni ste i puni elana. Idealan dan za prezentacije ili bilo koji vid javnog nastupa.
Ljubav: Radost i smeh. Ako ste u vezi, provedite vreme u zabavi. Slobodni privlače poglede.
Zdravlje: Srce vam je puno energije. Fizička aktivnost vam prija.
Srećan broj: 11 | Boja dana: Ljubičasta
Poruka: Život je igra, uživaj u svakom potezu.
Savet: Dozvolite detetu u sebi da vodi glavnu reč danas.
Jarac
Posao: Privatni poslovi ili rad od kuće donose najbolji rezultat. Fokusirajte se na bazu.
Ljubav: Rešavate stambeno pitanje ili važne porodične odnose. Stabilnost je prioritet.
Zdravlje: Mogući problemi sa varenjem ili donjim delom leđa.
Srećan broj: 4 | Boja dana: Siva
Poruka: Čvrsti temelji su uslov za visoku kulu.
Savet: Odvojite poslovno od privatnog da biste sačuvali mir u kući.
Vodolija
Posao: Mnogo kretanja, sastanaka i papirologije. Bićete veoma zauzeti komunikacijom.
Ljubav: Kratak izlet ili šetnja sa voljenom osobom će vam razbistriti misli.
Zdravlje: Čuvajte ruke i ramena od povreda. Moguća je blaga nesanica.
Srećan broj: 3 | Boja dana: Srebrna
Poruka: Tvoje reči imaju moć da pokrenu planine.
Savet: Proverite sve poruke dva puta pre nego što ih pošaljete.
Ribe
Posao: Akcenat je na zaradi. Razmišljate o povišici ili novom načinu da unovčite svoj talenat.
Ljubav: Želite stabilnost i opipljive dokaze ljubavi. Poklonite nešto sebi ili partneru.
Zdravlje: Dobro se osećate, ali pripazite na grlo i glasne žice.
Srećan broj: 7 | Boja dana: Tirkizna
Poruka: Vrediš onoliko koliko veruješ da vrediš.
Savet: Budite praktični sa novcem; izbegavajte impulsivnu kupovinu.
(Društvene mreže)