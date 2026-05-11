Mašine na terenu, menja se režim saobraćaja u centru Bele Crkve

U Beloj Crkvi zanično su počeli obimni radovi na unapređenju putne infrastrukture, koji obuhvataju rehabilitaciju kolovoza u sedam ključnih gradskih ulica. Ovaj projekat, pokrenut nakon posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića, realizuje se zahvaljujući saradnji lokalne samouprave i pokrajinskih institucija, prenosi BCinfo.

Sredstva za radove obezbedila je Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a teška mehanizacija se trenutno nalazi u Svetosavskoj i ulici Save Munćana. Radovi se izvode prema utvrđenim prioritetima kako bi se što pre podigao nivo bezbednosti i kvaliteta saobraćaja u gradu.

Važno za vozače: Izmena režima saobraćaja

Zbog intenzivnih radova, od subote 9. maja za saobraćaj su zatvorene sledeće deonice:

* Svetosavska ulica: deo između ulica 1. oktobra i Save Munćana.

* Ulica Save Munćana: deo od Svetosavske do Partizanske ulice.

Lokalna samouprava apeluje na građane da koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Očekuje se da će modernizacija ovih sedam ulica značajno unaprediti svakodnevni život Belocrkvana i doprineti boljoj povezanosti unutar opštine.

(Pančevac)