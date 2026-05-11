Vršac spremno dočekuje leto: Od uređenih plaža do Vino festa

Turistička organizacija Vršac uveliko se priprema za predstojeću letnju sezonu. Kako bi građani i posetioci mogli da potraže osveženje tokom vrelih dana, u toku je intenzivno uređenje gradskih kupališta – jezera i bazena.

Pored priprema infrastrukture, Vršac će u julu biti domaćin nekih od najznačajnijih manifestacija u regionu. Posebno se izdvaja jubilarni, dvadeseti po redu „Vino fest”, koji će se održati prvog vikenda jula, kao i tradicionalni međunarodni festival folklora „Vršački venac”.

Jasna Živković iz Turističke organizacije Vršca posebno je istakla značaj Vršačkog jezera kao prirodne atrakcije. „Voda na jezeru je izuzetno bogata mineralima, a našim sugrađanima je naročito važno to što je bogata sumporom. Na jezeru se nalaze i popularne prskalice, odnosno tuševi sa sumpornom vodom, što je čini lekovitom i idealnom za osveženje u vrelim danima”, navela je Živković.

Ona je dodala da dodatni sadržaj pruža i gradski olimpijski bazen koji se nalazi odmah pored jezera, a koji je sa svojim dečijim bazenom i školom plivanja glavno okupljalište za porodice

Grad je dodatno uređen tokom akcije „April – mesec čistoće”, kada su trgovi i ulice oplemenjeni novim cvetnim sadnicama. Uspešno održani Sajam cveća i meda, kao i velika posećenost vršačkih izletišta tokom prvomajskih praznika, najavljuju rekordnu turističku sezonu u gradu pod Kulom.

(Pančevac/RTV Pančevo)