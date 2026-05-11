Bela Crkva: Tribine Zorana Raškovića o toleranciji i empatiji za osnovce

U osnovnim školama na teritoriji opštine Bela Crkva u toku je ciklus tribina pod nazivom „Upoznajmo se da bismo se bolje razumeli”, koje vodi novinar i književnik Zoran Rašković. Cilj ovih susreta je razvoj tolerancije, međusobnog poštovanja i negovanje pravih ljudskih vrednosti kod najmlađih, prenosi RTV Pančevo.

Tokom interaktivnih predavanja, Rašković sa učenicima razgovara o važnosti prihvatanja različitosti i prevenciji vršnjačkog nasilja. Autor tribina ističe da je prijatno iznenađen zrelošću koju osnovci pokazuju:



„Na moje veliko iznenađenje, deca su veoma upućena u samu reč tolerancija i način na koji tolerišu jedni druge. Razgovaramo o tome da li gledaju ko kakve cipele nosi, kako je ko obučen ili iz kakve porodice dolazi. Svest koju razvijaju u ovom najranijem dobu je na veoma visokom nivou”, objasnio je Rašković.

On je naglasio da sam naziv tribina nosi ključnu poruku: „Upoznajmo se da bismo se bolje razumeli”, jer su samo ljudi koji se poznaju spremni da više praštaju, bolje tolerišu i prepoznaju prijatelje u svom neposrednom okruženju.

Tribine su zamišljene kao prostor gde učenici slobodno iznose svoja razmišljanja o problemima sa kojima se susreću u školi i društvu, čime se direktno radi na razvijanju empatije i zdravih vršnjačkih odnosa.

(Pančevac/RTV Pančevo)