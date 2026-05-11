Opovo gradi kompleks za društvene igre: Investicija vredna skoro 20 miliona dinara

Opštinska uprava Opovo raspisala je javnu nabavku za izgradnju kompleksa društvenih igara namenjenog deci, omladini i odraslima, na parceli u blizini gradskog stadiona. Procenjena vrednost radova iznosi 19,48 miliona dinara.

Planirani kompleks biće multifunkcionalni prostor površine oko 250 m², sa osam tematskih celina za različite igre, projektovan kao otvoreni prostor za javnu upotrebu.

Konstrukcija će, piše eKapija, biti izrađena od metalnih elemenata obloženih zaštitnim materijalima, uz pokretne elemente i interaktivne sadržaje prilagođene različitim uzrastima.

Kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji, kompleks pod nazivom „Free Cage“ obuhvatiće igre poput šaha, „Ne ljuti se čoveče“, tangrama, XO, kao i više varijacija strateških igara, uključujući i inkluzivne sadržaje prilagođene osobama sa invaliditetom.

Rok za podnošenje ponuda je 20. maj.

