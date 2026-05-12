Mali maturanti iz Plandišta i Hajdučice posetili Poljoprivrednu školu u Vršcu

Učenici osmog razreda osnovnih škola „Dositej Obradović” iz Plandišta i „Jovan Jovanović Zmaj” iz Hajdučice posetili su Srednju poljoprivrednu školu u Vršcu. Poseta je organizovana u okviru „Dana otvorenih vrata”, pruživši budućim srednjoškolcima uvid u obrazovne profile i resurse ove ustanove.

Tokom obilaska, maturanti su se upoznali sa nastavnim programima, obišli savremene kabinete i prostore za praktičnu nastavu. Profesori i stariji učenici su kroz prezentacije i razgovor približili osnovcima svakodnevicu u školi, fokusirajući se na proces stručnog osposobljavanja i uslove školovanja.

Ova aktivnost bila je prilika da učenici iz prve ruke dobiju savete koji će im pomoći u donošenju važne odluke o izboru budućeg zanimanja. Pored informativnog dela, dan je protekao u druženju i razmeni iskustava među vršnjacima iz različitih mesta Južnobanatskog okruga.

