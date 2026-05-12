„Mreža znanja Mike Alasa“: Matematički okršaj u Poljoprivrednoj školi „Vršac“

Povodom dana rođenja čuvenog srpskog naučnika Mihajla Petrovića Alasa, u Poljoprivrednoj školi „Vršac“ održan je kviz znanja pod nazivom „Mreža znanja Mike Alasa“. Ovaj događaj deo je školske tradicije kojom se svake godine promoviše rad jednog znamenitog srpskog naučnika.

U takmičenju je učestvovalo osam tročlanih ekipa koje su se suočile sa 22 izazovna pitanja iz oblasti matematike i logike. Dinamiku kviza diktiralo je vremensko ograničenje od 30 sekundi po odgovoru, a za stručni nadzor bili su zaduženi profesori matematike i školski psiholog. Poseban pečat atmosferi dao je učenik Aleksandar Stefanovski u ulozi voditelja, dok su tehničku podršku pružili profesori informatike.

Nakon uzbudljive borbe, prvo mesto osvojila je ekipa odeljenja I4 (Srđan Stojković, Miloš Mitrović i Anja Radak). Drugo mesto pripalo je timu odeljenja II1, dok su treće zauzeli učenici iz III1. Najuspešniji takmičari nagrađeni su poklonima koje su obezbedili lokalni sponzori „Smerdov“ i „Swisslion“.

Ova aktivnost još jednom je pokazala da matematika može biti zabavna, podstičući timski rad i snalažljivost kod srednjoškolaca.

