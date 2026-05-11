Bajkeri odali počast legendarnom Đangu

O impresivnom odzivu najbolje svedoči podatak da se na tabli prijateljstva upisalo više od 50 različitih moto klubova i pojedinaca. Banatski Sokolac postao je tog vikenda prava bajkerska prestonica na tabli prijateljstva upisalo više od 50 različitih moto klubova i pojedinaca. Banatski Sokolac postao je tog vikenda prava bajkerska prestonica

U Banatskom Sokolcu proteklog vikenda održan je tradicionalni moto skup u organizaciji Moto kluba „Đango“ Srbija. Manifestacija, koja je trajala od 8. do 10. maja, okupila je stotine ljubitelja dvotočkaša iz zemlje i regiona, pretvorivši ovo mesto u centar bajkerskog druženja i rock zvuka.

Skup je okupio neverovatan broj učesnika – od udaljenih gradova poput Čačka i Gornjeg Milanovca, preko Pančeva i Zrenjanina, do vernih prijatelja iz okoline Vršca i Plandišta. Ovakva masovnost još jednom je potvrdila veliki ugled koji MK „Đango“ uživa u bajkerskom svetu. Skup je protekao u znaku čuvanja uspomene na osnivača kluba, uz prepoznatljivu atmosferu koju su pratili besplatan kamp, odlične rock svirke i zajednički obroci. Organizatori su istakli da je srce kluba puno zbog velikog odziva prijatelja, čime je još jednom dokazano da bajkerska solidarnost ne poznaje granice.

Posetioci su uživali u tradicionalnom gostoprimstvu, uključujući čuveno pečenje kobasica i zajednički ručak u subotu.

Uz poruku „čisti putevi i pun rezervoar“, MK „Đango“ se zahvalio svima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj događaj i doprineli da Banatski Sokolac još jednom postane nezaobilazna stanica na bajkerskoj mapi Srbije.



(Pančevac/S.L)