Gabriel Dautović odbranio titulu šampiona Srbije u streljaštvu

Streljačka družina „Pančevo 1813“ ostvarila je izuzetan uspeh na proteklom Prvenstvu Srbije održanom u Lebanu.

Sa ukupno 27 nastupa, pančevački strelci bili su najbrojnija ekipa na takmičenju i jedina družina koja je nastupila sa kompletnim sastavima u svim kategorijama.

Zvezda takmičenja bio je Gabriel Dautović, koji je ubedljivo odbranio prošlogodišnju titulu šampiona. U izuzetno jakoj seniorskoj konkurenciji, Dautović je sa pogođenih 373 kruga iz vazdušne puške „Zastava“ još jednom potvrdio status najboljeg u državi.

Ovim prvenstvom zvanično je stavljena tačka na sezonu vazdušnim oružjem, ali za članove „Pančeva 1813“ nema predaha. Već 21. maja, 11 mladih nada ovog kluba nastupiće na Olimpijskim sportskim igrama učenika Vojvodine (SOŠOV) u Novom Sadu, gde će pokušati da nastave trofejni niz.

