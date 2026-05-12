Besplatni mamografski pregledi u Vršcu: Rani skrining spasava živote

U Domu zdravlja Vršac od 18. maja počinje akcija snimanja na pokretnom mamografu, organizovana u saradnji Pokrajinske vlade i lokalne samouprave.

Cilj ove akcije je rano otkrivanje raka dojke, što je ključno za uspešno izlečenje.

Na preventivni pregled pozvane su sve žene starije od 40 godina koje u poslednjih godinu dana nisu radile mamografiju. Prijavljivanje se vrši kod izabranog lekara, ginekologa ili pozivom na broj 062/801-1914.

Za žene iz seoskih sredina prijave su dostupne u lokalnim ambulantama, a za njih će biti organizovan i besplatan prevoz.

Pregled je potpuno besplatan i za njega nije potrebna zdravstvena knjižica, već samo lična karta ili drugi identifikacioni dokument. Sve prijavljene sugrađanke biće telefonski obaveštene o tačnom terminu snimanja, a nalazi će biti prosleđeni izabranim lekarima radi daljeg informisanja pacijentkinja.

