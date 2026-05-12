Vredne ruke Jovane Petrović: U Deliblatu se tradicija poštuje, a farma raste

Da poljoprivrednici poštuju crvena slova, uverili smo se kada smo pozvali Jovanu Petrović na Đurđevdan, poljoprivrednicu iz Deliblata, koja je istakla da se na njihovom gazdinstvu i dalje tradicija i te kako uvažava.
-Imali smo neke velike kvarove kada smo radili na crvena slova, pa smo zbog toga rešili da kad god možemo ispoštujemo tradiciju- navela je na početku razgovora za Dnevnik 28-godišnja Jovana.
Na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu suprug i ona bave se stočarstvom i proizvodnjom mleka, a pored toga se bave i ratarstvom.
-Ukupno imamo 180 grla. Tu spada i 55 krava muzara, junice, telići i junad u tovu. Na farmi imamo i tri radnika, pa uspevamo sve. Moj suprug je od malih nogu uz roditelje koji su imali par grla, krenuo u stočarstvo, a onda smo se nas dvoje složili da nastavimo sa tim i unapredimo proizvodnju- rekla je Jovana.
Na svom gazdinstvu povećali su stočni fond, a pored svega toga, njen suprug Savica, kao veterinarski tehničar, ostao je u svojoj struci.
-Ja sam od malena volela životinje i odrastala sa njima, pružila sam mu ruku podrške. Kako vreme prolazi vidim da mu mnogo znači to što znam da odradim sve što se tiče farme i ratastva, doslovno sam mu desna ruka. Muzem određena grla, zadužena sam za koncentrovani deo hranjenja grla i za teliće. Suprug i ja smo 2018. godine završili obuku za veštačko osemenjavanje grla, tako da mogu i tu da proverim da li grlo traži bika ili ne- ističe naša sagovornica.
Jovana ističe da se jako vezuje za životinje na farmi, ali da se trudi da to ne pokazuje. Pojedine životinje imaju svoja imena, a kako dalje navodi, često ih dobijaju po svojoj naravi i fizičkim karakteristikama.
-Imamo Sivka, to je malo milka tele od četiri meseca, koje izgleda isto kao sa omota Milka čokolade. Nekad ga zovem i Milkica. Imamo Belkicu, Pipicu, Mazu, koja veoma voli da se mazi- govori kroz osmeh Jovana i dodaje da je lakše raditi sa životinjama nego sa ljudima.
-Jeste da je posao odgovorniji, jer zavise od nas, ali po mom mišljenju više su zahvalnije. To se vidi po njihovim pogledima. Ponekad je strah raditi s njima, ali su jako umiljate.
Za uspeh „Farme Petrović Driculj“ važno je i praćenje dosadašnjih inovacija i mehanizacija u njihovim granama poljoprivrede. Na gazdinstvu imaju i autopilota, a u narednom periodu imaju u planu da još više modernizuju sistem rada.
-Lakše je raditi sada, nego pre 30 godina. Onaj ko danas kaže da je poljoprivreda teška i da se teško radi, nije dovoljno upućen u nju. Danas je sve na dohvat ruke i sve se može odraditi.
Jovana i pored sveg posla stigne i da bude u Upravnom odboru Asocijacije agropreduzetnica Srbije, koji trenutno broji 65 članica.
-Ja sam oduševljena, jer su to mlade žene, mahom mojih godina. Dosta njih se bavi i ratarstvom, stočarstvom, vinogradarstvom i pčelarstvom. Dosta je žena u privredi koje su, na žalost, dugi niz godina bile u senci i bile zapostavljane. Mi smo tu da dokažemo da iza svakog muškarca stoji uspešna žena, koja treba da se dokaže. U Asocijaciji smo velika podrška jedna drugoj- obrazložila je sagovornica Dnevnika.
Neko sam ko se godinama krio da radim u poljoprivredi, jer me bila sramota da upiru prstom u mene, rekla je Jovana, a onda poslala moćnu poruku svim mladim ženama.
-Draže mi je da mi je obraz čist, a garderoba uprljana. Savetujem im da se upuste u sve. Svi smo ljudi i svi grešimo. Pogrešićemo danas i sutra, ali znaćemo šta treba da popravimo i kako da rastemo- zaključila je.
(Dnevnik/Ivona Karan)