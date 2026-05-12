Vredne ruke Jovane Petrović: U Deliblatu se tradicija poštuje, a farma raste

Iako je po struci turistički tehničar, ova 28-godišnjakinja nikada nije sumnjala da je njeno mesto na farmi, a danas sa suprugom ravnopravno vodi gazdinstvo koje broji čak 180 grla stoke.

Da poljoprivrednici poštuju crvena slova, uverili smo se kada smo pozvali Jovanu Petrović na Đurđevdan, poljoprivrednicu iz Deliblata, koja je istakla da se na njihovom gazdinstvu i dalje tradicija i te kako uvažava.

-Imali smo neke velike kvarove kada smo radili na crvena slova, pa smo zbog toga rešili da kad god možemo ispoštujemo tradiciju- navela je na početku razgovora za Dnevnik 28-godišnja Jovana.

Na njihovom poljoprivrednom gazdinstvu suprug i ona bave se stočarstvom i proizvodnjom mleka, a pored toga se bave i ratarstvom.

-Ukupno imamo 180 grla. Tu spada i 55 krava muzara, junice, telići i junad u tovu. Na farmi imamo i tri radnika, pa uspevamo sve. Moj suprug je od malih nogu uz roditelje koji su imali par grla, krenuo u stočarstvo, a onda smo se nas dvoje složili da nastavimo sa tim i unapredimo proizvodnju- rekla je Jovana.

Na svom gazdinstvu povećali su stočni fond, a pored svega toga, njen suprug Savica, kao veterinarski tehničar, ostao je u svojoj struci.

-Ja sam od malena volela životinje i odrastala sa njima, pružila sam mu ruku podrške. Kako vreme prolazi vidim da mu mnogo znači to što znam da odradim sve što se tiče farme i ratastva, doslovno sam mu desna ruka. Muzem određena grla, zadužena sam za koncentrovani deo hranjenja grla i za teliće. Suprug i ja smo 2018. godine završili obuku za veštačko osemenjavanje grla, tako da mogu i tu da proverim da li grlo traži bika ili ne- ističe naša sagovornica.

Jovana ističe da se jako vezuje za životinje na farmi, ali da se trudi da to ne pokazuje. Pojedine životinje imaju svoja imena, a kako dalje navodi, često ih dobijaju po svojoj naravi i fizičkim karakteristikama.

-Imamo Sivka, to je malo milka tele od četiri meseca, koje izgleda isto kao sa omota Milka čokolade. Nekad ga zovem i Milkica. Imamo Belkicu, Pipicu, Mazu, koja veoma voli da se mazi- govori kroz osmeh Jovana i dodaje da je lakše raditi sa životinjama nego sa ljudima.

-Jeste da je posao odgovorniji, jer zavise od nas, ali po mom mišljenju više su zahvalnije. To se vidi po njihovim pogledima. Ponekad je strah raditi s njima, ali su jako umiljate.

Za uspeh „Farme Petrović Driculj“ važno je i praćenje dosadašnjih inovacija i mehanizacija u njihovim granama poljoprivrede. Na gazdinstvu imaju i autopilota, a u narednom periodu imaju u planu da još više modernizuju sistem rada.

-Lakše je raditi sada, nego pre 30 godina. Onaj ko danas kaže da je poljoprivreda teška i da se teško radi, nije dovoljno upućen u nju. Danas je sve na dohvat ruke i sve se može odraditi.

Jovana i pored sveg posla stigne i da bude u Upravnom odboru Asocijacije agropreduzetnica Srbije, koji trenutno broji 65 članica.

-Ja sam oduševljena, jer su to mlade žene, mahom mojih godina. Dosta njih se bavi i ratarstvom, stočarstvom, vinogradarstvom i pčelarstvom. Dosta je žena u privredi koje su, na žalost, dugi niz godina bile u senci i bile zapostavljane. Mi smo tu da dokažemo da iza svakog muškarca stoji uspešna žena, koja treba da se dokaže. U Asocijaciji smo velika podrška jedna drugoj- obrazložila je sagovornica Dnevnika.

Neko sam ko se godinama krio da radim u poljoprivredi, jer me bila sramota da upiru prstom u mene, rekla je Jovana, a onda poslala moćnu poruku svim mladim ženama.

-Draže mi je da mi je obraz čist, a garderoba uprljana. Savetujem im da se upuste u sve. Svi smo ljudi i svi grešimo. Pogrešićemo danas i sutra, ali znaćemo šta treba da popravimo i kako da rastemo- zaključila je.

(Dnevnik/Ivona Karan)