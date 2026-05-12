Folkloraši iz Glogonja osvojili pehar na „Zlatnom opanku”

Folklorna sekcija Doma kulture „Mladost” iz Glogonja ostvarila je zapažen uspeh na prestižnom festivalu „Zlatni opanak” u Valjevu, jednom od najznačajnijih takmičenja ovog tipa u Srbiji. U konkurenciji brojnih ansambala iz zemlje i regiona, mladi Glogonjci su još jednom potvrdili da se u ovom mestu neguje vrhunski amaterizam.

Glogonj su predstavljale dve grupe. Mlađi članovi, okupljeni u grupi „Leptiri”, izveli su „Igre iz Šumadije”, dok su juniori nastupili sa „Igrama iz okoline Pirota”. Upravo su juniori oduševili stručni žiri i publiku, osvojivši pehar za pobednika večeri, što je priznanje koje kruniše njihov dosadašnji trud.

Stručni rukovodilac Žarko Mojsilović i uprava Doma kulture ističu da je ovaj pehar rezultat kontinuiranog rada i velike ljubavi dece prema narodnoj tradiciji. Osim nagrada, učešće na festivalu bilo je prilika za druženje i jačanje timskog duha, čime je glogonjska mladost na najlepši način predstavila svoje selo i grad Pančevo.

