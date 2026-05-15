Ova dva horoskopska znaka do kraja maja doživljavaju ogroman preokret!

Kraj meseca donosi nekim horoskopskim znacima osećaj olakšanja, ali i potvrdu da njihov naporan rad, strpljenje i upornost nisu bili uzaludni. Iako su poslednjih nekoliko nedelja bile teške za mnoge, dva horoskopska znaka konačno bi mogla da osete da se stvari okreću u njihovu korist. Ono što su čekali dugo vremena sada bi moglo da dođe upravo u trenutku kada su gotovo prestali da veruju da će se nešto promeniti.

Za njih, kraj meseca neće biti samo još jedan prolazan period, već vreme kada će naporan rad početi da se isplati, odnosi će se razjasniti i neke odavno započete priče konačno će dobiti značajan kraj.

Bik

U poslednjim mesecima, Bikovi su često osećali da daju više nego što dobijaju. Bez obzira na to da li je reč o poslu, ljubavi ili porodičnim vezama, mnogi su se našli u situacijama gde su morali da pokažu strpljenje, čak i kada im je bilo dosta svega. Ali, do kraja meseca, to strpljenje bi moglo da se isplati.

Moguće je da Bikovi dobiju priznanje koje su čekali dugo vremena, konkretnu mogućnost za napredak ili odgovor koji će im konačno pomoći da znaju na čemu su. U ljubavi, situacija koja ih je zbunjivala dugo vremena mogla bi da se razjasni, dok bi u poslu mogli da shvate da ih drugi vide i cene više nego što su mislili. Za Bika, ovo nije nagrada preko noći, već rezultat svega što su tiho gradili dok niko nije gledao.

Škorpija

Škorpije u poslednje vreme prolaze kroz unutrašnje borbe koje možda nisu delile sa drugima. Mnogi su morali da zatvore neka poglavlja, da se udalje od ljudi koji im više ne odgovaraju ili da prihvate istinu koju su izbegavali dugo vremena. Ipak, upravo ova iskrenost sa samim sobom sada ih vodi ka nečem boljem.

Do kraja meseca, Škorpije bi mogle da dobiju ono što zaslužuju u obliku emocionalnog mira, jasnog odgovora ili nove mogućnosti koja dolazi nakon perioda neizvesnosti. Neko bi mogao da prizna njihovu vrednost, a takođe je moguće da konačno vide posledice svojih hrabrih odluka.

Ono što dolazi za Škorpije ne mora da bude dramatično, ali će biti duboko važno. Nakon svega o čemu su prećutale, što su izdržale i čega su se odrekle, kraj meseca može da im donese osećaj da se pravda konačno pojavljuje, čak i kada izgleda da je kasno.

