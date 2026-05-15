Samostalna izložba Lidije Živković povodom Noći muzeja

Povodom prestižne manifestacije Noći muzeja, Narodni muzej Pančevo sa ponosom predstavlja samostalnu izložbu radova autorke Lidije Živković. Svečano otvaranje zakazano je za subotu, 16. maj 2026. godine sa početkom u 20 časova, kada će likovna publika imati jedinstvenu priliku da se upozna sa bogatim opusom ove istaknute umetnice i profesorke dizajna enterijera

Postavku čini pažljivo odabran spis radova nastalih u periodu od 2024. do 2026. godine, među kojima su upečatljiva dela poput slika „Prisustvo“, „Ihtis“, „Magda“, kao i nagrađivani rad „Bit“. Autorka u svom izrazu kombinuje monumentalne formate i sofisticirane tehnike, dominantno koristeći akril, zlatne listiće i 24-karatnu pozlatu, čime njenim delima daje posebnu svetlost i teksturalnu dubinu.

Lidija Živković (Sarajevo, 1976) diplomirala je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, a potom i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Članica je ULUPUDS-a i Inženjerske komore Srbije. Dobitnica je brojnih priznanja, uključujući Godišnju nagradu slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a 2022. godine i nagradu za delo „Bit“ na manifestaciji Dani Nikole Tesle 2024.

Pozivamo vas da posetite Narodni muzej Pančevo tokom Noći muzeja i prepustite se vizuelnoj harmoniji i duhovnoj snazi umetničkih dela Lidije Živković.

(Pančevac/S.L)