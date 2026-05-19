Novi uspesi karate kluba Mladost: Jovana Panić izborila Balkansko prvenstvo, pregršt medalja sa državnih takmičenja

Karate klub Mladost nastavlja da niže sjajne rezultate na domaćoj sceni, a najnoviji uspesi dolaze sa tri velika takmičenja u Mladenovcu i Novom Sadu. Članica kluba Jovana Panić ostvarila je istorijski rezultat i obezbedila mesto u reprezentaciji Srbije za predstojeće Balkansko prvenstvo u Istanbulu.

Istorijska bronza i poziv u reprezentaciju

Serija sjajnih rezultata započela je 26. aprila u Mladenovcu na Prvenstvu Srbije za decu do 13 godina. U konkurenciji poletaraca, pionira i nada, klub je imao sedam predstavnika u borbama.

Najveći uspeh ostvarila je Jovana Panić, koja je osvojila bronzanu medalju. Ovo je njeno prvo državno odličje u borbama, nakon prethodnih uspeha u katama. Vredan rad na treninzima doneo joj je poziv u reprezentaciju Srbije za Balkansko prvenstvo, koje se održava od 27. maja do 1. juna 2026. godine u Istanbulu.

Na ovom prvenstvu borili su se i Sava Marinković, Luka Crevar, Milica Mihaljčić, Damjan Jezdimirović, Andrej Todorov i Strahinja Stekulac, ali su uprkos dobrim nastupima ostali bez medalje.

Dve bronze na Kupu Srbije za kadete i juniore

Najbolji kadeti i juniori kluba, nakon uspešnih kvalifikacija na Kupu Vojvodine, nastupili su 16. maja na Kupu Srbije u Novom Sadu. Četiri takmičara Mladosti izborila su plasman, a u Pančevo su doneli dve bronzane medalje.

Treća mesta u izuzetno jakoj konkurenciji u borbama osvojili su:

Nemanja Računica (kadet)

Teodora Panić (kadetkinja)

Juniorka Iva Rakić i kadetkinja Marija Mihaljčić takođe su zabeležile dobre nastupe, ali su ovog puta ostale bez postolja.

Srebro na Dunav kupu u konkurenciji 700 takmičara

Samo dan kasnije, 17. maja, Novi Sad je bio domaćin masovnog Dunav kupa Srbije, koji je okupio oko 700 najboljih poletaraca, pionira i nada iz regiona i šire. Karate klub Mladost je u borbama predstavljalo četiri takmičara.

Najveći uspeh ostvario je Andrej Todorov, koji je u konkurenciji pionira zauzeo odlično drugo mesto i osvojio srebrnu medalju. Odlične borbe prikazali su Damjan Jezdimirović, Strahinja Stekulac, kao i Jovana Panić, kojoj je ovaj turnir poslužio kao generalna proba pred put u Tursku. Zbog izuzetno jake konkurencije, oni su ovog puta ostali bez odličja.

Uprava kluba čestitala je svim takmičarima na borbenosti i postignutim rezultatima, a Jovani Panić poželela mnogo sreće i uspeha na predstojećem šampionatu Balkana.

(Pančevac/S.Lakić)