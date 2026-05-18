Veliki uspeh za Kovačicu: Tara Karkušova druga na Republičkoj smotri recitatora

Tara Karkušova, učenica Osnovne škole „Mlada pokolenja“ iz Kovačice, ostvarila je izuzetan uspeh osvojivši drugo mesto na ovogodišnjoj Republičkoj smotri recitatora „Pesniče naroda mog“ u Valjevu. Ovim rezultatom, mlada recitatorka se zvanično svrstala među najtalentovanije i najuspešnije mlade umetnike u Srbiji, prenosi RTV Kovačica.

U izuzetno jakoj konkurenciji najboljih recitatora iz cele zemlje, Tara je impresivnim nastupom potvrdila svoj prepoznatljiv talenat i umetnički izraz. Ovaj uspeh kruna je dugogodišnjeg truda, sistematskog rada i posvećenosti.

Značajan doprinos ovom rezultatu dala je njena mentorka Marija Kotvašova Jonašova, spisateljica i profesorka slovačkog jezika u penziji, koja je vodila Taru kroz dugotrajne i temeljne pripreme.

Pre briljantnog nastupa u Valjevu, Tara Karkušova je visoke domete najavila i na Pokrajinskoj smotri u Sečnju. Tamo je, nastupajući ispred Opštinske biblioteke Kovačica, izborila plasman među najistaknutije recitatore Vojvodine.

Srebrna medalja na republičkom nivou predstavlja ogroman uspeh za Taru i njenu mentorku, ali i veliko priznanje za osnovnu školu i opštinu Kovačica, koje se ponose svojim mladim talentima.

(Pančevac)