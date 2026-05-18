Južni Banat

Veliki uspeh za Kovačicu: Tara Karkušova druga na Republičkoj smotri recitatora

21:00

18.05.2026

Podeli vest:

foto: FB/RTV Kovačica

Tara Karkušova, učenica Osnovne škole „Mlada pokolenja“ iz Kovačice, ostvarila je izuzetan uspeh osvojivši drugo mesto na ovogodišnjoj Republičkoj smotri recitatora „Pesniče naroda mog“ u Valjevu. Ovim rezultatom, mlada recitatorka se zvanično svrstala među najtalentovanije i najuspešnije mlade umetnike u Srbiji, prenosi RTV Kovačica.
U izuzetno jakoj konkurenciji najboljih recitatora iz cele zemlje, Tara je impresivnim nastupom potvrdila svoj prepoznatljiv talenat i umetnički izraz. Ovaj uspeh kruna je dugogodišnjeg truda, sistematskog rada i posvećenosti.
Značajan doprinos ovom rezultatu dala je njena mentorka Marija Kotvašova Jonašova, spisateljica i profesorka slovačkog jezika u penziji, koja je vodila Taru kroz dugotrajne i temeljne pripreme.

Pre briljantnog nastupa u Valjevu, Tara Karkušova je visoke domete najavila i na Pokrajinskoj smotri u Sečnju. Tamo je, nastupajući ispred Opštinske biblioteke Kovačica, izborila plasman među najistaknutije recitatore Vojvodine.
Srebrna medalja na republičkom nivou predstavlja ogroman uspeh za Taru i njenu mentorku, ali i veliko priznanje za osnovnu školu i opštinu Kovačica, koje se ponose svojim mladim talentima.

(Pančevac)

Tagovi

Marija Kotvašova Jonašova OŠ Mlada pokolenja Kovačica Pesniče naroda mog Republička smotra recitatora Tara Karkušova

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.