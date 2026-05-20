Uspešno održani četvrti „Dani harmonike” u MZ „Gornji grad”

Pančevo je i ove godine potvrdilo status epicentra tradicije i vrhunskog muzičkog zvuka. Mesna zajednica „Gornji grad” po četvrti put zaredom uspešno je realizovala manifestaciju „Dani harmonike”, koja je odavno prerasla okvire lokalnog kulturnog događaja, prenosi RTV Pančevo.
Kao jedno od ključnih polufinalnih takmičenja za prestižni savezni festival u Sokobanji, ova smotra okupila je brojne talentovane izvođače, uz snažnu podršku Grada Pančeva, lokalnih privrednika i javnih komunalnih preduzeća.
Vojvodina dobija novi kulturni simbol
Zvuci harmonike ponovo su odjeknuli gradom na Tamišu, privukavši kako mlade talente, tako i iskusne virtuoze. Manifestacija iz godine u godinu beleži konstantan rast broja posetilaca i takmičara.
„Ovaj događaj polako prerasta u jedan od vodećih kulturnih simbola na nivou Autonomne Pokrajine Vojvodine”, s ponosom je istakao Branislav Gligorić, predsednik MZ „Gornji grad”.
Podrška najmlađima kao primarni cilj
Pored očuvanja muzičkog nasleđa, fokus manifestacije usmeren je na edukaciju i afirmaciju dece i omladine. Nastup u Pančevu za njih ima višestruku važnost.
Odskočna daska: Prva stepenica i ozbiljna priprema za veliko finale u Sokobanji.
Rekordan odziv: Ovogodišnji broj prijava i kvalitet takmičara prevazišli su sva očekivanja organizatora.
„Odziv je prevazišao sva očekivanja, a vizija uspeha raste iz godine u godinu”, naglasio je Zoran Srdanov, organizator takmičenja.
Iskustvo i izgradnja samopouzdanja na sceni
Najveći naboj emocija i uzbuđenja viđen je, očekivano, među samim učesnicima. Za mlade soliste izlazak pred publiku i stručni žiri nije samo borba za plasman, već i neprocenjiva lekcija. Kroz ovakve nastupe oni prevazilaze tremu, crpe dragoceno iskustvo i grade stabilno samopouzdanje koje će im biti neophodno za predstojeće finalne okršaje na saveznom nivou.
(Pančevac/RTV Pančevo)