Večeras o rokenrolu sa Vladimirom Stakićem u Kulturnom centru

U foajeu Kulturnog centra večeras u 19 časova počinje književeno veće na kojem će pančevačka književnica Jasmina Topić ugostiti Vladimira Stakića. O njegovoj knjizi intervjua „Prebojena sećanja” govoriće novinar i pisac, Pančevac Ivan Ivačković, kao i Petar Janjatović, rok-novinar.

Pored 48 svojih odabranih intervjua s nekima od najcenjenijih i najistaknutijih ovdašnjih rok muzičara i drugih aktera muzičke scene, načinjenih u periodu od 1985. do 1991. i od 1994. do 2001. godine, novinar Vladimir Stakić u knjigu „Prebojena sećanja” uvrstio je najzanimljivije delove iz još četrdesetak razgovora, koji bacaju dodatno i neretko drugačije svetlo na mnoga pitanja.

Stakić je postavljao pitanja koja drugi nisu, konfrontirao se sa sagovornicima, koliko god da ih je cenio. Obnovljenoj aktuelnosti čitanja doprinosi i to što je, uz sve dosledno prenete razgovore, dopisao komentare i pojašnjenja konteksta pominjanih događaja, imena i pojmova. Rođen je 1962. u Beogradu, završio je sociologiju. Radio je na Studiju B, u listu „Rock”, „Politikinom zabavniku, „Borbi”, na Radio Beogradu, u „Dnevniku”, „Stavu”, „BUM!”-u… Sada uređuje „Ribolov”, koji često pruža pribežište i drugim novinarima.

(Pančevac / N. S.)

KULTURNI CENTAR: Program od 18. do 24. maj