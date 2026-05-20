Trijumf pozorišta iz Uzdina: Predstava „San letnje noći” najbolja na Danima pozorišta Rumuna u Vojvodini!

Pozorišna trupa „Todor Krecu Toša” iz Uzdina ostvarila je ogroman uspeh na 54. izdanju festivala Dani pozorišta Rumuna u Vojvodini. Predstava „San letnje noći”, u režiji Jonela Čuđe, osvojila je i publiku i žiri, te ponela titulu najbolje predstave ovogodišnjeg festivala.

Manifestacija, posvećena rumunskom teatru u Vojvodini, svečano je zatvorena u maju u Domu kulture u Alibunaru. Završnicu ove pozorišne svetkovine obeležio je nastup profesionalnog pozorišta „Sterija” iz Vršca, koje je na scenu donelo vrhunsku umetničku prefinjenost i emociju.

Događaju su prisustvovali brojni zvaničnici i predstavnici rumunske zajednice iz cele Vojvodine, uključujući članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine u Srbiji. Među počasnim gostima bili su i generalni konzul Rumunije u Vršcu, gospođa Anka Korfu, kao i ministar savetnik u Generalnom konzulatu Rumunije u Vršcu, gospodin Daniel Bala.

Kulminacija večeri bila je svečana dodela nagrada na kojoj je trupa iz Uzdina, koja deluje u okviru Doma kulture „Doina”, nagrađena gromoglasnim aplauzom i nizom priznanja za Šekspirov komad. Predstava se izdvojila izuzetnom glumom, inspirativnom režijom, kostimima i scenskom atmosferom. Uz nagradu za najbolju režiju koja je pripala Jonelu Čuđi, ansambl je osvojio sledeća priznanja:

Najbolja predstava 54. izdanja Dana pozorišta Rumuna u Vojvodini

I mesto za glavnu mušku ulogu: Stelijan Miklea (uloga Pirama)

II mesto za glavnu mušku ulogu: Margarit Ekovoju

II mesto za sporednu mušku ulogu: Pavel David Spariosu Sekošan

I mesto za sporednu žensku ulogu: Klaudija Šuboni

III mesto za sporednu žensku ulogu: Marioara David

Najbolja dikcija: Margarit Ekovoju

Uživo izvedena muzika: Žaklin Puja

Kostimi i režija: Jonel Čuđa

Ovaj trijumf još jednom potvrđuje visoki umetnički kvalitet i posvećenost članova uzdinske trupe, koji nastavljaju da promovišu rumunski teatar u Vojvodini na najvišem nivou.

(RTV Kovačica)