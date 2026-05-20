Ekologija se uči na delu: Bravo za učenike OŠ „Olga Petrov“

Učenici Osnovne škole „Olga Petrov“ iz Brestovca još jednom su pokazali da briga o životnoj sredini može da bude važna lekcija koja se uči i van učionice.

S nastavnicom biologije, Milicom Stojanović, đaci iz ove ustanove drugu godinu zaredom učestvuju u akciji „Sakupi i uštedi – vredi”, koju organizuje JKP „Higijena“ iz Pančeva.

U okviru ove ekološke inicijative, učenici su nedavno komunalnim radnicima predali veliku količinu plastične ambalaže, limenki i papira, koji će dalje biti upućeni na reciklažu.

Akcija je još jednom pokazala koliko mali koraci mogu doprineti očuvanju životne sredine i podizanju ekološke svesti među najmlađima.

Direktorka škole Daliborka Bojković Breti ističe da je ponosna na učenike i zaposlene koji kontinuirano učestvuju u ovakvim akcijama.

– Veoma smo ponosni što naši učenici drugu godinu zaredom učestvuju u ovoj značajnoj akciji i pokazuju visok nivo odgovornosti prema životnoj sredini. Kroz ovakve aktivnosti deca ne samo da uče o reciklaži, već razvijaju svest o tome koliko je važno da čuvamo prirodu za buduće generacije –izjavila je direktorka.

Ovakve inicijative predstavljaju primer kako u Brestovcu škola i lokalna zajednica mogu složno doprineti stvaranju zdravijeg i čistijeg okruženja.

(Pančevac/J. Filipović)

Banatski Brestovac: Udruženje ribolovaca biralo rukovodstvo, Novčić ostaje predsednik

Banatski Brestovac: Održano šahovsko takmičenje osnovaca