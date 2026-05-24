Kulturni maj u Kovinu: Putovanje bidermajerske slike i digitalna hronika „Zmajeve“ škole

KOVIN – Biblioteka „Vuk Karadžić“ u Kovinu priprema dva izuzetna kulturna programa krajem maja, koji će lokalnoj publici doneti jedinstven spoj istorije, umetnosti i moderne tehnologije.

Prvi događaj na programu je u sredu, 27. maja u 19 časova, pod nazivom „Putovanje jednog umetničkog predmeta kroz vekove: od Beča do Kovina“. Reč je o nesvakidašnjoj priči o bidermajerskoj slici iz 19. veka, rađenoj po uzoru na delo „Regrutacija“ austrijskog slikara Karla Šindlera iz 1838. godine.

Ovaj vredan predmet, dimenzija 74×90 centimetara, specifičan je po ukrasnom ramu i muzičkoj kutiji na poleđini. Slika stiže u Kovin kao poklon Olge Nikolić Litvin, koja danas živi u Americi.

O istorijskom kontekstu i putu slike govoriće sama autorka i darodavac, dok će o zaštiti i procesu restauracije pričati Nataša Ilić, konzervatorka Narodnog muzeja Srbije.

Drugi događaj zakazan je za petak, 29. maj u 19 časova, kada će profesor u penziji Dejan Kreculj predstaviti projekat „Pod Zmajevim krilima kroz dva veka – istraživački prikaz i digitalna hronika (1904–2004–2026)“.

Ovaj projekat predstavlja čin digitalne arheologije kojim se oživljava istorija lokalne škole i samog Kovina. Autor je u restauraciji starih, požutelih izveštaja i izbledelih fotografija koristio modernu tehnologiju i veštačku inteligenciju, stvarajući jedinstven digitalni prozor u prošlost zajednice.

