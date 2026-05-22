Produžen rok: MOL-u još dve nedelje za NIS

Država Srbija je obaveštena da je kompaniji MOL produžen rok do 6. juna za završetak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u NIS-u.

„Kao što smo više puta isticali, Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije“, navela je ministarka Dubravka Đedović Handanović na Instagramu.

Srbija traži održivo rešenje za NIS i država kao drugi većinski akcionar, želi da poboljša poziciju u kompaniji i očuva rad rafinerije u Pančevu.

„Mi moramo da požurimo da nađemo to rešenje zato što je ovako nemoguće živeti i raditi. Građani ne moraju da brinu, da ćemo uvek i u svakom trenutku obezbediti sigurnost u snabdevanju za ljude, koju god meru morali da donosimo. Izbegavamo nacionalizaciju to vam je jasno od početka“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Olakšavajuća okolnost je što NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna, pa sirova nafta redovno stiže Jadranskim naftovodom do pančevačke rafinerije. Ali neizvesnost oko sudbine kompanije zbog američkih sankcija raste.

„Mi možemo očekivati da, kako ovi pregovori naravno odmiču, stvari se pozitivno odvijaju, ali kao što vidimo, stalno ima nekih klinova u točkovima. Dan D će najverovatnije doći jednoga trenutka. Mi negde očekujemo, naravno, da interesi svih strana budu zadovoljeni, i od tih interesa i otpora zavisi koliko će pregovori da napreduju. Sve dok strane, naravno, imaju interesa da se pregovara i svoj interes u tome da preuzmu NIS, ti pregovori će se nastaviti“, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić.

Broker Branislav Jorgić kaže da ipak treba da se stavimo u poziciju NIS-a, on na tako kratka produženja, neizvesnost, ne može da pravi planove razvoja, pokrivanja tržišta i to je loša vest.

„Mislim da bi trebalo da se učine dodatni napori svih učesnika u ovom poslu da se ipak do rešenja dođe. Mislim da nikom ne odgovara ovo razvlačenje postupka u prodaji udela Gasproma u NIS-u“, rekao je Jorgić.

Prioritet je da se obezbedi što više zaliha nafte i derivata jer na globalnom tržištu već ima poremećaja u snabdevanju. Iz Međunarodne agencije za energetiku upozoravaju na nestašce goriva u svetu već tokom leta.

„Problem je kraj juna, početak jula. Počinje sezona putovanja. Tipično, i potražnja i potrošnja za naftom raste. Dakle, ove dve stvari razaraju – nova nafta ne dolazi sa Bliskog istoka, a potražnja raste. Ako ne vidimo da postoje neka poboljšanja možemo ući u crvenu zonu u julu ili avgustu“, rekao je izvršni direktor Međunarodne agencije za energetiku Fatih Birol.

Barel je i dalje iznad 100 dolara pa i cene derivata širom sveta konstantno rastu. U Srbiji cene dva najprodavanija derivata su u regulisanom režimu rasta i do narednog petka skuplja su za dva dinara – litar evrodizela košta 225 dinara a benzina 193 dinara.

