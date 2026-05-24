Evo šta izvršitelji smeju, a šta nikako ne smeju da vam oduzmu

Ukoliko građani ne izmire svoja dugovanja, rizikuju da njihova imovina postane predmet izvršenja. Međutim, zakon jasno definiše granice i štiti određene segmente imovine. Advokat Lazar Borozan objašnjava koje pokretne stvari, nekretnine i novčana primanja izvršitelji po zakonu ne smeju da popišu i plene.

Kada je jedini stan zaštićen od prodaje?

Nova zakonska regulativa pruža zaštitu krova nad glavom pod specifičnim uslovima. Nekretnina ne može biti predmet izvršenja ako ispunjava sledeće kriterijume:

To je jedina nepokretnost u vlasništvu dužnika.

Dužnik na toj adresi ima prijavljeno prebivalište najmanje pet godina pre pokretanja izvršenja.

Kvadratura nekretnine je do 60 kvadratnih metara.

Vrednost stana je veća od samog iznosa duga.

Dužnik u prethodne tri godine nije prodao ili poklonio neku drugu nekretniku.

Takođe, od izvršenja je potpuno izuzeto i poljoprivredno zemljište površine do 10 ari.

Pokretne stvari koje su strogo zaštićene

Izvršitelji na terenu ne smeju popisivati predmete koji su neophodni za osnovne životne potrebe dužnika i njegove porodice. Zakon tu eksplicitno navodi:

Odeću, obuću i druge predmete za ličnu upotrebu.

Posuđe i osnovni nameštaj.

Bela tehnika: šporet, frižider i peć za grejanje.

Hrana u količini dovoljnoj za tri meseca.

Porodične fotografije, ordenje, medalje i odlikovanja.

Pomagala za osobe sa invaliditetom i kućni ljubimci.

Novčana primanja koja se ne smeju dirati

Zakon u potpunosti štiti određene kategorije prihoda. Izvršenje se nikada ne može sprovesti na:

Primanja po osnovu zakonskog izdržavanja (alimentacije).

Novčane naknade za telesno oštećenje.

Primanja po osnovu privremene nezaposlenosti.

Finansijsku podršku porodici sa decom.

Stipendije i učeničke/studentske kredite.

Koliko sme da se odbije od plate i penzije?

Ukoliko se izvršenje sprovodi na redovnim primanjima, postoje strogo definisana ograničenja:

Ako je plata veća od prosečne: odbija se polovina (50%).

Ako je plata jednaka minimalnoj zaradi: odbija se maksimalno četvrtina (25%).

Ako je plata ispod prosečne: odbija se trećina (33%).

Od penzije: uvek se odbija maksimalno trećina (33%).

Šta izvršitelji smeju da plene?

Sa druge strane, predmet izvršenja mogu biti sva redovna primanja (u zakonskim okvirima), nekretnine koje ne ispunjavaju uslove zaštite, kao i pokretne stvari veće vrednosti poput automobila, računara, televizora i umetničkih dela, zaključuje advokat Lazar Borozan.

