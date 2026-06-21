Voz skuplji od 15. jula

Voz od Pančeva do Beograda ne menja red vožnje ni tokom leta, ali nam je zato „Srbijavoz” najavio menjanje cena od 15. jula.

Karte u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku će poskupeti za 10 odsto od sredine jula. To znači da će „Panvoz” na relaciji Pančevo Vojlovica – Beograd Centar (Prokop), koja trenutno košta 178 dinara, biti oko 196 dinara, a do Zemuna, umesto 224, oko 246 dinara.

Popusti će i dalje važiti, pa ko kartu kupi na zvaničnom sajtu ili preko mobilne aplikacije „Srbijavoza” dobiće popust od pet odsto. Ali ako se karta kupi direktno kod konduktera, a stanica s koje ste krenuli ima blagajnu ili kartomat, moraćete da platite dodatni ušur od čak 500 dinara.

Za povratnu kartu daje se popust od 20 odsto – s tim što treba paziti da povratak mora da se obavi u toku istog dana jer povratna karta ne važi sutradan za relacije kraće od 100 km, u koje spada i ruta između Pančeva i Beograda.

Ipak, za sve koji često putuju vozom najveća korist je ako kupe „Srb plus” karticu jer tako dobijaju popust od 30 odsto na kupovinu svake karte u unutrašnjem saobraćaju. Za odrasle iznad 14 godina ona košta 800 dinara, za redovne đake i studente starosti do 26 godina 400 dinara i važi godinu dana. U slučaju korišćenja „Srb plus” kartice pri kupovini povratne karte cena će biti manja za 10 odsto jer se popusti delimično preklapaju.

Autobus je skuplji. U jednom smeru do Beograda košta 300, a đaci i studenti je plaćaju 250 dinara. Povratna karta će za sve putnike koštati 500 umesto 600 dinara, a za školarce 400 umesto 500 dinara.

(Pančevac)

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