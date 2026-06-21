Pančevo Servisne informacije

Voz skuplji od 15. jula

Voz od Pančeva do Beograda ne menja red vožnje ni tokom leta, ali nam je zato „Srbijavoz” najavio menjanje cena od 15. jula.

14:00

21.06.2026

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Foto: Pančevac

Karte u unutrašnjem železničkom saobraćaju u proseku će poskupeti za 10 odsto od sredine jula. To znači da će „Panvoz” na relaciji Pančevo Vojlovica – Beograd Centar (Prokop), koja trenutno košta 178 dinara, biti oko 196 dinara, a do Zemuna, umesto 224, oko 246 dinara.

Popusti će i dalje važiti, pa ko kartu kupi na zvaničnom sajtu ili preko mobilne aplikacije „Srbijavoza” dobiće popust od pet odsto. Ali ako se karta kupi direktno kod konduktera, a stanica s koje ste krenuli ima blagajnu ili kartomat, moraćete da platite dodatni ušur od čak 500 dinara.

Za povratnu kartu daje se popust od 20 odsto – s tim što treba paziti da povratak mora da se obavi u toku istog dana jer povratna karta ne važi sutradan za relacije kraće od 100 km, u koje spada i ruta između Pančeva i Beograda.

Ipak, za sve koji često putuju vozom najveća korist je ako kupe „Srb plus” karticu jer tako dobijaju popust od 30 odsto na kupovinu svake karte u unutrašnjem saobraćaju. Za odrasle iznad 14 godina ona košta 800 dinara, za redovne đake i studente starosti do 26 godina 400 dinara i važi godinu dana. U slučaju korišćenja „Srb plus” kartice pri kupovini povratne karte cena će biti manja za 10 odsto jer se popusti delimično preklapaju.

Autobus je skuplji. U jednom smeru do Beograda košta 300, a đaci i studenti je plaćaju 250 dinara. Povratna karta će za sve putnike koštati 500 umesto 600 dinara, a za školarce 400 umesto 500 dinara.

(Pančevac)

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