„Ne kupuj – udomi” mačiće i Dizelaše

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačiće i Dizelaše.

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačiće i Dizelaše.

Mačići

Ove duše mačeće ostale su bez mame, a jedna dobra kuca im je postala zamenska mama.

Traže dom, pošto tu gde se trenutno nalaze na mogu da ostanu.

To su tigraste lepote koje će odrasti u prave istraživače i maze s kojima će svako ko ih udomi provesti nezaboravne trenutke.

Kontakt telefon: 069/214-32-71.

Dizelaši

Ova dva divna stvorenja nalaze se na jednoj benzinskoj pumpi, ali traže pravi dom i vlasnike.

Umiljati su, maze se, igraju s drugim kucama, jurcaju…

Obojica su zdravi, ali ne bez svojih trauma: pulinko je bio vezan nekim kanapom, a jazavičar je bio napadan.

Ono što je najbitnije naglasiti jeste da su i prema ljudima i prema drugim psima dobri i ako ih neko uzme, sigurno će shvatiti koliko su zapravo divna stvorenja i dobre duše.

Sve drugo može se saznati pozivom na telefon: 064/26-00-140.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

Ne kupuj – udomi Čarlija i Belgijanku

Ne kupuj – udomi Crnku i mamu i ćerku