„Ne kupuj – udomi” mačiće i Dizelaše

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Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačiće i Dizelaše.
18:00
21.06.2026
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačiće i Dizelaše.
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo mačiće i Dizelaše.
Mačići
Ove duše mačeće ostale su bez mame, a jedna dobra kuca im je postala zamenska mama.
Traže dom, pošto tu gde se trenutno nalaze na mogu da ostanu.
To su tigraste lepote koje će odrasti u prave istraživače i maze s kojima će svako ko ih udomi provesti nezaboravne trenutke.
Kontakt telefon: 069/214-32-71.
Dizelaši
Ova dva divna stvorenja nalaze se na jednoj benzinskoj pumpi, ali traže pravi dom i vlasnike.
Umiljati su, maze se, igraju s drugim kucama, jurcaju…
Obojica su zdravi, ali ne bez svojih trauma: pulinko je bio vezan nekim kanapom, a jazavičar je bio napadan.
Ono što je najbitnije naglasiti jeste da su i prema ljudima i prema drugim psima dobri i ako ih neko uzme, sigurno će shvatiti koliko su zapravo divna stvorenja i dobre duše.
Sve drugo može se saznati pozivom na telefon: 064/26-00-140.
Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.
Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.
Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!
(Pančevac/J. Filipović)
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