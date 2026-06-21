Milica (15) iz Jabuke predvodi humanitarno hodočašće za pomoć bolesnom dečaku



JABUKA – Petnaestogodišnja Milica Jončeski iz mesta Jabuka kod Pančeva od 22. do 28. juna predvodiće veliku humanitarnu akciju pod nazivom „Hodočašće za Nikolin osmeh“, sa ciljem prikupljanja novca za lečenje šestogodišnjeg Nikole u Turskoj. Pešačenje dugo 230 kilometara završava se u manastiru Radovašnica, a zanimljivo je da Milica od svoje 12 godine organizuje humanitarne akcije za pomoć bolesnoj deci, prenosi RTV.

U ponedeljak 22. juna u 8 časova Milica Jončeski sa ocem i devojčicom Martinom kreće na pešačenje dugo 230 kilometara, čiji je cilj prikupljanje novca za šestogodišnjeg Nikolu kome je potrebno lečenje matičnim ćelijama u Turskoj. Polazak je planiran iz porte Hrama Svetog Ilije u Jabuci.

„Ostatak ekipe će nam se pridruživati na svom terenu. Prolazićemo kroz Beograd, Zemun, Rumu, Irig i još neka veća mesta. U planu je da završimo u manastiru Ravašnica, 28. juna, na jutarnjoj liturgiji“, kaže nam Milica.

Nikola boluje od epilepsije, ima oštećenja na mozgu, a za jednu dozu matičnih ćelija potrebno je izdvojiti 10 hiljada evra.

Milica se humanitarnim radom bavi od svoje 12. godine. Član je Udruženja „Drug sa druma, vozači sa srcem“ i do sada je više puta prikupljala pomoć za bolesnu decu. Poslednji veliki poduhvat bio je u maju, kada je vozila bicikl do Temišvara za pomoć Danici Dučić. Uspešno završene akcije često prate i suze radosnice.

„Osećaj je neopisiv, to jednostavno mora da se proba. Mnogo mi je drago kada mogu nekome da pomognem i doprinesem nečijoj sreći.“

Roditelji su joj velika podrška, a otac je prati na svim putovanjima.

„Ja sam tu kao neka moralna podrška, suprug isto, za sve što treba. Mislimo da je sve pitanje vaspitanja. Od početka je vaspitavamo da treba da pomaže drugima“, kaže Miličina majka Tijana Jončeski.

Milica već ima u planu nove akcije. Želja joj je da pešači do manastira Mileševa, a to planira da ostvari u narednim mesecima.

(Pančevac/RTV)