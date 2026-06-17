Železničar saznao 6 mogućih rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije
FK Železničar Pančevo saznao je spisiak od šest mogućih protivnika u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije. UEFA je skratila širi spisak rivala i svela ih na šest, uoči žreba koji je na programu u sredu od 14 sati u Nionu.
Među mogućim rivalima pančevačkog superligaša na startu istorijske sezone u Evropi nalaze se portugalska Braga, turski Bašakšehir, norveški Brann, švajcarski Sion, kao i pobednik dvomeča između malteškog Marsaxlokka i jermenskog Pjunika.
Železničar će po prvi put u istoriji predstavljati Srbiju na evropskoj sceni, a bez obzira na ime protivnika, pred ekipom je veliki izazov i prilika da ispiše nove stranice klupske istorije.
Utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu su 23. i 30. jula.
(FK Železničar)