Železničar saznao 6 mogućih rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije

FK Železničar Pančevo saznao je spisiak od šest mogućih protivnika u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije. UEFA je skratila širi spisak rivala i svela ih na šest, uoči žreba koji je na programu u sredu od 14 sati u Nionu.

Među mogućim rivalima pančevačkog superligaša na startu istorijske sezone u Evropi nalaze se portugalska Braga, turski Bašakšehir, norveški Brann, švajcarski Sion, kao i pobednik dvomeča između malteškog Marsaxlokka i jermenskog Pjunika.

Železničar će po prvi put u istoriji predstavljati Srbiju na evropskoj sceni, a bez obzira na ime protivnika, pred ekipom je veliki izazov i prilika da ispiše nove stranice klupske istorije.

Utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na programu su 23. i 30. jula.

(FK Železničar)