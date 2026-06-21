Nije dovoljno samo uključiti klimu: Kako da sačuvate auto od ekstremnih letnjih temperatura

Ako ne želite da vas automobil ostavi na putu baš kada se spremate za svoje prvo vikend putovanje, posvetite 15 minuta ovim trima stvarima.

Gume

Zaboravite na „približno“ naduvavanje na benzinskoj pumpi. Kada temperatura asfalta poraste, vazduh u gumama se širi i pritisak u njima skače.

Vožnja sa pogrešnim pritiskom znači dve stvari: guma se neravnomerno troši (i prerano je uništavate), a automobil postaje „plutajući“ brod u krivini, umesto precizne mašine.

Šta kaže praksa – proveravajte pritisak samo kada su gume hladne.

Pogledajte nalepnicu na stubu vrata ili u uputstvu jer proizvođač to nije džabe napisao. I pogledajte taj profil.

Ako je guma stara i „ćelava“, nikakav pritisak vas neće spasiti u prvom letnjem pljusku.

Akumulator

Svi se plašimo zime kada automobil neće da upali, ali istina je zapravo suprotna: akumulatori najviše „umiru“ leti.

Visoka temperatura ispod haube ubrzava hemijske reakcije, oksidaciju i pražnjenje, što slabi akumulator koji je već bio pri kraju svog životnog veka.

Šta kaže praksa – „tihi ubica“ koji ne daje upozorenje

Ako je vaš akumulator stariji od četiri godine, ne čekajte da vas iznenadi na parkingu tržnog centra. Zamolite svog mehaničara da ga „ubode“ testerom. Potreban je minut i znaćete šta vas čeka.

Kada vam auto ne upali, prekasno je da razmišljate o tome.​

Brisači

Zima je bila brutalna za brisače: led, sneg, grebanje po zaleđenom staklu. Sada ih dočekuje sunce, koje isušuje gumu do te mere da postaje kruta i ispucala.

Rezultat? Kada počnete da perete vetrobransko staklo od tih ogromnih muva na autoputu, brisači samo rašire prljavštinu i stvore zavesu koja vas sprečava da bilo šta vidite.

Šta kaže praksa – proverite gume.

Ako ostavljaju tragove ili „plešu“ po staklu, odmah ih promenite. Nije stvar u estetici, već u činjenici da je jedna sekunda loše vidljivosti pri brzini od 130 km/h dovoljna da vam upropasti celo leto. ​

Automobil nije predmet koji se samo napuni i vozi, bez obzira koliko je dobar. Ove sitnice ne koštaju mnogo, a razlika između „imao sam servis“ i „ostavljen sam na putu“ je ono što pravi razliku, piše Jutarnji.hr/autoklub

Proverite gume, testirajte bateriju i stavite nove brisače. Uštedećete sebi mnogo živaca i novca za vučnu službu.

(Bizportal