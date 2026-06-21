romućkajte vino u čaši, zatvorite oči, pomirišite! Svaki gutljaj pojačava emociju

Čaša dobrog vina pomaže nam u otkrivanju ljudske prirode, tu je da smanji tremu kada izgovaramo zdravicu, ispijamo je kada nam oči pune suze radosnice ili onda kada neka davno zaboravljena pesma ubrza puls.

Šta bi drugo opisalo te kapi nego reč emocija? Emocija je prisutna za porodičnom trpezom, ona je među redovima čokota, drvenim bačvama i kamenim podrumima, a najviše među prstima koji cede sok iz grožđa, piše luxlife. .

U našim rukama vino postaje instrument koji se prilikom gutljaja pretvara u jedinstvenu melodiju. Crveno, belo ili roze – svako od nas će ukus osetiti na drugačiji način. Promućkajte vino u čaši, zatvorite oči, pomirišite i tek onda probajte tajanstveni napitak. Svaki gutljaj pojačava emociju.

Otvorite bocu vina, podelite ga sa onima koji sede za vašim stolom, i tako stvorite jednu novu uspomenu. Vrednost života je u broju uspomena, u ljudima sa kojima ih stičete ili kojima ih prepričavate. Koje vino pijemo zavisi od različitih faktora – doba dana, jela koje konzumiramo, prilike zbog koje otvaramo bocu, a i u zavisnosti od toga kakvu aromu tražimo.

Žene imaju hipersenzualno čulo ukusa, pa najčešće posežu za belim vinima koja su im osvežavajuća. Muškarci vole snažnije arome. Ali, ne moramo se voditi pravilima, već ćemo uživati u ukusima koji nam prijaju. Pravi ljubitelji vina vodiće se „starom satnicom“ iliti roze ako je za belo kasno, a za crveno rano. Ljudi koji nas okružuju različiti su kao vino. Svako je drugačiji, poseban, ima jedinstven karakter, onako kako vino ima svoju notu. Koliko god da smo različiti, često se sastajemo, proslavljamo, delimo radost.

Nova godina i predstojeći praznici prilike su da se okupimo sa dragim osobama. Ako ste domaćin novogodišnje žurke, napravite prazničnu večeru i obradujte sebe i prijatelje. U toku praznika obično dozvoljavamo sebi da uživamo u „jačoj hrani“, pa se na trpezama sve češće nalaze jela poput jagnjetine ili bifteka. Ukoliko ste „šef kuhinje“ i opredelili ste se za neko slično jelo, poslužite jedno od najlepših moldavskih crvenih vina Rosu de Purcari koje se ističe po svojoj bogatoj strukturi.

Desertu posvetite najviše pažnje kako bi vam cela sledeća godina bila slatka. Možete napraviti mus od mlečne čokolade, uz koji se sjajno slaže Viorica de Purcari. Mada, kao savršen desert i čaša ovog vina će biti dovoljna.

Ukoliko na praznične večere stižete kao gost, veliki izbor vina za prijatelje istančanog ukusa možete pogledati ovde.

Pažljivo birajte praznične poklone i vodite računa da čaše za stolom nikada ne budu prazne!

(Pančevac/luxlife)

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