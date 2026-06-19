Istorijski uspeh za Srbiju i Pančevo: Dunja Stanojević osvojila pet svetskih medalja

Mlada pančevačka gimnastičarka Dunja Stanojević ostvarila je istorijski rezultat na Svetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici za sportiste sa Daunovim sindromom, koje je održano u Sofiji.

Na svom debitantskom nastupu na planetarnoj smotri, članica Kluba ritmičke gimnastike „Ruslana“ uspela je da osvoji čak pet odličja i tako ispiše nove stranice domaće sportske istorije.

Dunja se iz Bugarske vraća sa jednom srebrnom medaljom osvojenom u vežbi sa trakom, kao i sa četiri bronzane medalje koje je zaslužila u višeboju, višebojnoj vežbi sa loptom, obručem i čunjevima.

Ovo je ujedno bio i prvi istorijski nastup reprezentacije Srbije u ritmičkoj gimnastici na Svetskom prvenstvu za osobe sa Daunovim sindromom. Dunja Stanojević je ujedno i prva srpska gimnastičarka registrovana u Međunarodnoj federaciji za osobe sa Daunovim sindromom (DSIGO), a svojim nastupom u Sofiji pokazala je vrhunski talenat, upornost i neverovatan sportski duh.

Povodom ovog vanserijskog rezultata, Sportski savez Pančeva uputio je zvanične čestitke mladoj šampionki, njenom stručnom štabu i porodici. Iz saveza su istakli da su ponosni što grad Pančevo ima sportiste koji svojim primerom pomeraju granice i predstavljaju trajnu inspiraciju za sve buduće generacije.

(Pančevac/S.L)