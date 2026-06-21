Južni Banat

Samoš je štit Banata: Višnjički obišao Radarski centar

11:00

21.06.2026

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Printscreen/TV Kovačica

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički obišao je Radarski centar Samoš kako bi se lično uverio u operativnost sistema koji štiti useve i imovinu građana.

Tokom posete, predsednik je razgovarao sa rukovodstvom i uputio javne pohvale zaposlenima za brzu i efikasnu reakciju tokom nedavnih vremenskih nepogoda.
Ovaj centar rukovodi složenim sistemom od 130 automatskih lansirnih stanica širom celog Banata. Na samoj teritoriji opštine Kovačica pozicionirano je devet stanica, koje su potpuno opremljene, snabdevene raketama i u stanju trajne pripravnosti.

Od zvaničnog početka sezone 15. aprila, ekipe su uspešno intervenisale u dva navrata – 11. i 14. juna. Najveći izazov zabeležen je 14. juna, kada se snažan olujni oblak sa gradonosnim potencijalom nadvio nad ovim delom Vojvodine.
Pravovremenom akcijom i ispaljivanjem protivgradnih raketa sa stanica u Opovu, Debeljači i Novoj Kovačici, oblak je uspešno razbijen. Zahvaljujući tome, na teritoriji Kovačice registrovani su samo pljuskovi i grmljavina, dok je pojava grada potpuno izbegnuta. Rukovodilac centra Goran Milutinović potvrdio je da je teritorija opštine bezbedna i spremna za predstojeći letnji period.

(Opština Kovačica)

Tagovi

Kovačica odbrana od grada Petar Višnjički protivgradna zaštita Radarski centar Samoš

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