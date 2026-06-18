Ministar Beriša u Pančevu: Dijalog put do održivih rešenja

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša posetio je danas naš grad

Ministar Beriša je, u sali 206 u zgradi Gradske uprave, poručio da se prava građana, poverenje u institucije i snažnije društvo grade kroz neposredan razgovor, prisustvo na terenu i zajednički rad sa lokalnim zajednicama.

On je posetu započeo sastankom sa načelnikom Južnobanatskog okruga dr Zoranom Tasićem, članicom Gradskog veća Grada Pančeva zaduženom za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike Sanjom Patalov Stojadinović i predstavnicima gradova i opština u sastavu okruga – razgovarali su o pitanjima važnim za lokalno stanovništvo i izazovima sa kojima se građanstvo suočava.

Podsetivši da je do sada obišao deset upravnih okruga i jedan na teritoriji Grada Beograda, ministar Beriša je istakao da je cilj jačanje direktne komunikacije sa građanima i lokalnim zajednicama, kako bi se izazovi prepoznali na vreme i pronašla konkretna rešenja. Poručio je da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog mesto otvoreno za razgovor sa svima koji žele da svojim predlozima doprinesu unapređenju društva.

Dodao je:

– Nastavićemo da osluškujemo potrebe građana i da kroz otvoren dijalog gradimo poverenje u institucije koje moraju biti servis građana i partner lokalnim zajednicama. Naš cilj je stabilna, pravedna i ekonomski jaka Srbija u kojoj se poštuju ljudska prava i gde svaki građanin ima jednaku šansu za razvoj, napredovanje i uspeh.

Govoreći o značaju saradnje institucija i civilnog sektora, ministar je pomenuo Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, čije će aktivnosti, uz veliko zalaganje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, biti nastavljene.

Ministar Beriša je poručio da će i dalje obilaziti okruge širom Srbije sa ciljem da se dodatno ojača saradnja sa lokalnim samoupravama, unapredi položaj osetljivih grupa i doprinese stvaranju društva zasnovanog na ravnopravnosti i međusobnom poštovanju.

U okviru posete održan je i društveni dijalog „Afirmacija društvenog dijaloga u lokalnoj zajednici”, kojem su prisustvovali predstavnici okruga, lokalnih samouprava, državnih institucija, udruženja građana i nevladinog sektora. Zaključeno je da su snažna međuinstitucionalna saradnja, partnerski odnos svih aktera i kontinuirani društveni dijalog važni preduslovi za efikasnije funkcionisanje sistema i izgradnju društva u kome su prava svakog pojedinca zaštićena.

Sanja Patalov Stojadinović je posle sastanka za medije rekla:

– Današnja poseta Ministra za ljudska i manjinska prava Dema Beriše je prilika u okviru koje imamo mogućnost da predstavimo na koji način Grad Pančevo neguje kulturu društvenog dijaloga. Društveni dijalog je temelj svake uspešne i odgovorne lokalne zajednice. Samo kroz otvorenu komunikaciju i saradnju institucija, poslodavaca, sindikata, organizacija civilnog društva i građana možemo doći do kvalitetnih rešenja za pitanja zapošljavanja, socijalne zaštite i unapređenja kvaliteta života naših sugrađana.

Prema njenim rečima, Grad Pančevo godinama neguje odnos sa organizacijama civilnog društva posebno onima koji se bave osetljivim kategorijama stanovništva, mladima, a takođe i pripadnicima nacionalnih manjina.

– Jedan od pokazatelja je i finansijska podrška koju dajemo tokom godine kroz različite javne pozive i konkurse gde se otvara mogućnost da dobiju sredstva kako bi realizovali svoje aktivnosti i održali svoja udruženja. Zato je važno da negujemo kulturu dijaloga, međusobnog uvažavanja i partnerstva, jer se jedino zajedničkim radom mogu stvarati jednake šanse za sve građane i graditi društvo koje je uključivo, solidarno i usmereno na razvoj – rekla je Sanja Patalov Stojadinović.

Ona je zaključila rečima da će Grad nastaviti da podržava inicijative koje podstiču dijalog, međusektorsku saradnju i aktivno učešće građana u kreiranju politika koje utiču na njihov svakodnevni život.

(Pančevac / S. T.)

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