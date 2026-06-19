IZAŠAO „PANČEVAC”: Brzo na trafike!

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Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 19. juna je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: dogovori oko NIS-a idu u dobrom smeru; na sednici Skupštine grada odlučeno da se rešavaju problemi oko deponije i da Zelena pijaca treba da dobije novi oblik; Wine weekend prošao, šteta što je samo jednom godišnje…

„Pančevac” prenosi misli Mome Paunovića, piše o kačarevačkom jezeru koje ponovo radi, kao bioskop, o „sudarima” oldtajmer automobila na glavnom gradskom trgu, prekomernoj upotrebi mobilnih telefona… Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

U saradnji centara za talente iz Kikinde i Pančeva nagrađeni su najuspešniji banatski đaci. U Idvoru, rodnom mestu genijalnog naučnika Mihajla Pupina, po kome pančevački Regionalni centar za talente nosi ime, širili su se osmesi najuspešnijih učenica i učenika, baš kao i zagrljaji – sreća je iskakala iz pametne dece. „Pančevac” je, ekskluzivno, u celosti objavio pismo zahvalnosti RCT-u „Mihajlo Pupin”, koje je napisala maturantkinja Dunja Kostić, mnogostruka osvajačica raznih odličja.

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(„Pančevac” / S. T.)