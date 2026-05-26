Rekordan odziv i talentovana deca obeležili konkurs „Ovo je moja Srbija” 2026

Ovogodišnji konkurs „Ovo je moja Srbija” 2026 potvrdio je status jedne od najuspešnijih manifestacija od 2018. godine, uz rekordan broj od čak 460 pristiglih radova. Učešće su uzeli učenici iz 11 osnovnih škola, kao i polaznici dve škole crtanja – „Čarobni svet crtanja” i „Jasmina art studio colours”. Tema folklora pokazala se kao snažna inspiracija, što je rezultiralo velikim brojem izuzetno kvalitetnih i kreativnih radova.

Stručni žiri u sastavu Zoran Deranić, Đerđ Ereš i Miroslav Prvulj imao je izuzetno težak zadatak da izabere najbolje među mnoštvom talentovanih učesnika. Kao i prethodnih godina, dodeljena su po dva prva, druga i treća mesta.

Najuspešniji radovi, ukupno 58, zajedno sa šest nagrađenih, biće predstavljeni na mini-izložbi koja će biti otvorena 2. juna 2026. godine u svečanoj sali Narodnog muzeja Pančevo, sa početkom u 18 časova.

Organizatori su uputili čestitke svim nagrađenima, ali i učesnicima koji su svojim trudom i kreativnošću doprineli uspehu konkursa, ističući značaj podrške mentora i umetničkog izraza kod dece.

