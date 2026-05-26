Pančevo Kulturna dešavanja

Rekordan odziv i talentovana deca obeležili konkurs „Ovo je moja Srbija” 2026

11:00

26.05.2026

Podeli vest:

Las Gentes Las Hentes

Ovogodišnji konkurs „Ovo je moja Srbija” 2026 potvrdio je status jedne od najuspešnijih manifestacija od 2018. godine, uz rekordan broj od čak 460 pristiglih radova. Učešće su uzeli učenici iz 11 osnovnih škola, kao i polaznici dve škole crtanja – „Čarobni svet crtanja” i „Jasmina art studio colours”. Tema folklora pokazala se kao snažna inspiracija, što je rezultiralo velikim brojem izuzetno kvalitetnih i kreativnih radova.

Stručni žiri u sastavu Zoran Deranić, Đerđ Ereš i Miroslav Prvulj imao je izuzetno težak zadatak da izabere najbolje među mnoštvom talentovanih učesnika. Kao i prethodnih godina, dodeljena su po dva prva, druga i treća mesta.

Najuspešniji radovi, ukupno 58, zajedno sa šest nagrađenih, biće predstavljeni na mini-izložbi koja će biti otvorena 2. juna 2026. godine u svečanoj sali Narodnog muzeja Pančevo, sa početkom u 18 časova.

Organizatori su uputili čestitke svim nagrađenima, ali i učesnicima koji su svojim trudom i kreativnošću doprineli uspehu konkursa, ističući značaj podrške mentora i umetničkog izraza kod dece.

 (Pančevac)

Tagovi

deca folklor izložba konkurs Las Gentes Las Hentes Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.