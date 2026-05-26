Centar za mentalno zdravlje: Tri godine podrške i poverenja

PANČEVO — Centar za mentalno zdravlje u zajednici u Pančevu obeležio je tri godine uspešnog rada prigodnim programom koji je okupio zaposlene i korisnike. Kao organizaciona jedinica Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“, ovaj centar predstavlja ključno mesto stručne podrške građanima celog Južnobanatskog okruga u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja, prenosi sajt Opština Kovin.

Da je osnivanje ove ustanove bio pravi potez svedoči i zvanična statistika. Tokom prethodne tri godine, u Centru je realizovano ukupno 9.621 usluga, što potvrđuje veliko poverenje koje građani imaju u ovaj tim. Korisnicima je svakog radnog dana od 08 do 20 časova na raspolaganju multidisciplinarni tim koji čine lekar psihijatar, psiholog, socijalni radnik i medicinske sestre.

Otvoren razgovor protiv stigme i predrasuda

Svečano obeležavanje trogodišnjice rada bilo je prilika da se ukaže na važnost mentalne higijene i uklanjanje društvenih barijera.

„Mnogi ljudi ne shvataju koliko je mentalno zdravlje važno, jer se o njemu često ne razgovara. Neki smatraju kako su mentalni problemi znak slabosti ili da ih drugi ne razumeju, što može dovesti do pogrešnog uverenja kako je sve u redu, čak i kada nije. Otvoren razgovor predstavlja važan korak ka smanjenju stigme i pružanju podrške osobama koje se suočavaju sa mentalnim poteškoćama, podsećajući nas na važnost empatije, razumevanja i brige. Posebnu zahvalnost upućujemo Gradskoj upravi Grada Pančeva na saradnji i podršci koju nam pružaju u radu“, istakla je v. d. direktora SBPB „Kovin“, dr Jovanka Petrović, specijalista psihijatrije.

U nastavku programa održane su dve edukativne radionice. Psihološku radonici vodio je psiholog Aleksandar Petrović, gde su učesnici kroz interaktivne vežbe i primere iz svakodnevnog života razmenjivali strategije za suočavanje sa stresom. Nakon toga, održana je i radionica art terapije pod nazivom „Umetnost oporavka“, koju je vodila Tanja Lukić, specijalista socijalne rehabilitacije i socioterapeut, pruživši korisnicima prostor za kreativno izražavanje i jačanje samopouzdanja.

Širok spektar besplatnih usluga za građane

Centar u Pančevu prepoznatljiv je po tome što pruža sveobuhvatnu i savremenu negu prilagođenu pojedincu. Građanima su u okviru ove ustanove dostupne sledeće usluge:

Specijalistički psihijatrijski pregledi

Individualna, grupna, porodična i bračna psihoterapija

Savetodavni razgovori, psihološka i neuropsihološka testiranja

Radno-okupaciona terapija i socio-terapijske grupe

Psihoedukacija i redovne patronažne posete korisnicima na terenu

Centar za mentalno zdravlje u zajednici u Pančevu nastavlja da radi punim kapacitetom, ostajući sigurno mesto podrške, razumevanja i osnaživanja za sve građane kojima je potrebna stručna pomoć.

(Opština Kovina)