Pančevo Južni Banat

Centar za mentalno zdravlje: Tri godine podrške i poverenja

10:00

26.05.2026

Podeli vest:

FOTO: Opština Kovin

PANČEVO — Centar za mentalno zdravlje u zajednici u Pančevu obeležio je tri godine uspešnog rada prigodnim programom koji je okupio zaposlene i korisnike. Kao organizaciona jedinica Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“, ovaj centar predstavlja ključno mesto stručne podrške građanima celog Južnobanatskog okruga u očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja, prenosi sajt Opština Kovin.
Da je osnivanje ove ustanove bio pravi potez svedoči i zvanična statistika. Tokom prethodne tri godine, u Centru je realizovano ukupno 9.621 usluga, što potvrđuje veliko poverenje koje građani imaju u ovaj tim. Korisnicima je svakog radnog dana od 08 do 20 časova na raspolaganju multidisciplinarni tim koji čine lekar psihijatar, psiholog, socijalni radnik i medicinske sestre.

Otvoren razgovor protiv stigme i predrasuda
Svečano obeležavanje trogodišnjice rada bilo je prilika da se ukaže na važnost mentalne higijene i uklanjanje društvenih barijera.

„Mnogi ljudi ne shvataju koliko je mentalno zdravlje važno, jer se o njemu često ne razgovara. Neki smatraju kako su mentalni problemi znak slabosti ili da ih drugi ne razumeju, što može dovesti do pogrešnog uverenja kako je sve u redu, čak i kada nije. Otvoren razgovor predstavlja važan korak ka smanjenju stigme i pružanju podrške osobama koje se suočavaju sa mentalnim poteškoćama, podsećajući nas na važnost empatije, razumevanja i brige. Posebnu zahvalnost upućujemo Gradskoj upravi Grada Pančeva na saradnji i podršci koju nam pružaju u radu“, istakla je v. d. direktora SBPB „Kovin“, dr Jovanka Petrović, specijalista psihijatrije.

U nastavku programa održane su dve edukativne radionice. Psihološku radonici vodio je psiholog Aleksandar Petrović, gde su učesnici kroz interaktivne vežbe i primere iz svakodnevnog života razmenjivali strategije za suočavanje sa stresom. Nakon toga, održana je i radionica art terapije pod nazivom „Umetnost oporavka“, koju je vodila Tanja Lukić, specijalista socijalne rehabilitacije i socioterapeut, pruživši korisnicima prostor za kreativno izražavanje i jačanje samopouzdanja.

Širok spektar besplatnih usluga za građane
Centar u Pančevu prepoznatljiv je po tome što pruža sveobuhvatnu i savremenu negu prilagođenu pojedincu. Građanima su u okviru ove ustanove dostupne sledeće usluge:
Specijalistički psihijatrijski pregledi
Individualna, grupna, porodična i bračna psihoterapija
Savetodavni razgovori, psihološka i neuropsihološka testiranja
Radno-okupaciona terapija i socio-terapijske grupe
Psihoedukacija i redovne patronažne posete korisnicima na terenu

Centar za mentalno zdravlje u zajednici u Pančevu nastavlja da radi punim kapacitetom, ostajući sigurno mesto podrške, razumevanja i osnaživanja za sve građane kojima je potrebna stručna pomoć.

(Opština Kovina)

Tagovi

Centar za mentalno zdravlje Pančevo Dr Jovanka Petrović mentalno zdravlje mladih psihološka podrška Pančevo SBPB Kovin

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.