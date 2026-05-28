Južni Banat

Bezbednije kretanje za najstarije: Postavljeni novi rukohvati na stazi u Alibunaru

11:00

28.05.2026

FOTO: MZ Alibunar

Mesna zajednica Alibunar uspešno je realizovala projekat postavljanja zaštitnih rukohvata na pešačkoj stazi koja vodi od centra naselja ka bregu. Ovaj projekat izveden je u saradnji sa firmom „Metallbau Urban”, a direktan je odgovor na realne potrebe i zahteve najstarijih sugrađana.
Pomenuta staza spada u red najfrekventnijih pešačkih zona u Alibunaru. Svakodnevno je koristi veliki broj meštana svih generacija, a posebno penzioneri kojima je savladavanje ovog uspona do sada predstavljalo problem. Postavljanjem stabilne konstrukcije značajno je olakšano kretanje i podignut nivo bezbednosti tokom uspona i silaska sa brega.

Nadležni napominju da su novosagrađeni rukohvati sveže ofarbani. Zbog toga se apeluje na sve pešake i prolaznike da budu dodatno oprezni i privremeno izbegavaju dodirivanje konstrukcije dok se farba u potpunosti ne osuši.
Iz Mesne zajednice Alibunar poručuju da je ovo samo jedan u nizu koraka u okviru kontinuiranog rada na unapređenju lokalne infrastrukture i stvaranju kvalitetnijih i sigurnijih uslova za život svih stanovnika ovog mesta.

(Pančevac/S.L)

