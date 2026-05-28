Noćno orijentaciono takmičenje okupilo izviđače u Beloj Crkvi

Odred izviđača „Žarko Zrenjanin Uča” iz Bele Crkve uspešno je organizovao tradicionalno Noćno orijentaciono takmičenje (N.O.T.), koje je održano od 22. do 24. maja 2026. godine. Ova popularna manifestacija okupila je brojne izviđače iz Beograda, Novog Sada, Kovačice, Pančeva i Starčeva, koji su tokom trodnevnog programa testirali svoju snalažljivost i izviđačke veštine.

Učesnici su se nadmetali u zahtevnim disciplinama na stazi, kao i u specifičnim zadacima organizovanim u gradskom parku. Pored samog takmičarskog dela, izviđačima su na ruku išli i odlični vremenski uslovi, što su gosti maksimalno iskoristili za boravak i odmor na Belocrkvanskim jezerima.

Poseban doprinos uspehu akcije dali su i stariji članovi – brđani, koji su proveli dinamičan vikend upoznajući kulturno-istorijske i prirodne lepote Bele Crkve i njene okoline. Organizatori iz odreda „Žarko Zrenjanin Uča” ističu da je u domu izviđača vladala vrhunska atmosfera, a veliku zahvalnost uputili su i majkama svojih članova koje su obezbedile užinu za sve takmičare pre izlaska na stazu.

Još jedno uspešno realizovano takmičenje donelo je pregršt lepih uspomena i učvrstilo stara i nova izviđačka prijateljstva. Sa manifestacije je upućen tradicionalni izviđački pozdrav „Zdravo!”, uz poruku da se naredne godine okupe u još većem broju.

(Pančevac/S.L)