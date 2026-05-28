POLEN U PANČEVU: Četinari crveni

U 21. kalendarskoj nedelji, od 18. do 24. maja, u vazduhu Pančeva su detektovane visoke koncentracije polena četinara, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za sedmicu koja je u toku očekuje se porast koncentracija polena konoplje, štira, bokvice, trave, kiselice, lipe i koprive, opadanje koncentracija polena breza, oraha, duda i vrba, dok će ostale vrste polena biti u stagnaciji.

S obzirom da su koncentracije trava još uvek niske, vreme je pogodno za boravak i aktivnosti na otvorenom, uz odgovarajuću zaštitu od sunčevog zračenja, savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

U poređenju sa 21. nedeljom od 2019. ovu godinu odlikuje izuzetno visoka koncentracija polena četinara – čak tri dana bio je u „crvenoj zoni”, što znači da je prešao nivo od 100 polenovih zrnaca u kubnom metru a jednog dana je „požuteo”, što označava da su vrednosti od 50 do 99 polenovih zrnaca u kubnom metru. Uglavnom su četinari, ali i trava, vrba i lipa doprineli da ove godine 21. sedmica bude i rekorder po ukupnoj količini polena biljaka koje se mere u Pančevu.

(Pančevac)

