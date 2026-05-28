Slučaj Lazendić protiv Paula: Presude Osnovnog i Višeg suda u Pančevu
Objavljujemo prvostepenu i drugostepenu presudu u pravnoj stvari tužioca Lazara Lazendića protiv tuženog Jana Paula, radi naknade nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda.
28.05.2026
Република Србија
ОСОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА КОВАЧИЦА
15.П. 2702/21
03. 2025. године
П а н ч е в о
У ИМЕ НАРОДА
Основни суд у Панчеву – Судска јединица Ковачица по судији Драгани Крстановић, у правној ствари тужиоца Лазендић Лазара из Београда , кога заступа пуномоћник Предраг Константиновић адвокат из Београда, против туженог Паул Јана из Падине, кога заступа пуномоћник Угљешин Ђура адвокат из Панчева, ради накнаде нематеријалне штете због повреде части и угледа, након одржане и закључене главне , јавне, усмене расправе донео је дана 11. 03. 2025. године
ПРЕСУДУ
ДЕЛИМИЧНО се усваја тужбени захтев тужиоца, па се УТВРЂУЈЕ СЕ да је тужени Јан Паул из Падине, повредио част и углед тужиоца Лазара Лазендића из Жабља, и то тако што је у писменој комуникацији са трећим лицем дана 09. 04. 2021. године изнео неосноване и неистините оптужбе да се тужилац служи коруптивним радњама, лажима и навођењем других лица на давање лажног исказа пред судом, а у циљу наношења материјалне штете туженом, КАО ОСНОВАН.
ОБАВЕЗУЈЕ се тужени Јан Паул да тужиоцу Лазара Лазендићу на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа исплати износ од 100.000,00, са законском затезном каматом почев од дана доношења пресуде до исплате и то у року од 15 дана од пријема преписа пресуде, под претњом принудног извршења.
ОДРЕЂУЈЕ СЕ објављивање ИЗРЕКЕ ове пресуде о трошку туженог и то у дневном листу „Политика” издање за целу Србију, као и у локалном листу „Панчевац” у року од 15 дана од дана пријема пресуде, под претњом принудног извршења.
Тужилац се са вишком тужбеног захтева преко досуђеног па до траженог износа:
Од 300.000 динара на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреда части и угледа са законском затезном каматом почев од дана доношења пресуде до исплате ОДБИЈА КАО СА НЕОСНОВАНИМ.
ОБАВЕЗУЈЕ се тужени да тужиоцу нaдокнади трошкове парничног поступка у износу од 274.910,00 динара са законском затезном каматом од дана када се стекну услови за извршност пресуде до коначне исплате, све у року од 8 дана, под теретом принудног извршења. У делу којим се потражује законска затезна камата на трошкове парничног поступка од дана пресуђења, па до дана наступања извршности пресуде, тужилац се одбија.
ОДБИЈА се захтев за надокнаду путних трошкова поднет од стране сведока Ronalda Walschota 24. 3. 2025. године, као неоснован.
Република Србија
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
Гж 564/25
23.09.2025. године
П а н ч е в о
У ИМЕ НАРОДА
Виши суд у Панчеву, у другостепеном грађанском већу састављеном од судија Радинке Гулић председника већа, Горице Стојаков Вујасиновић и Милице Гавранчић чланова већа, у парници тужиоца Лазендић Лазара, из Београда , кога заступа пуномоћник Предраг Константиновић адвокат из Београда, против туженог Паул Јана из Падине, кога заступа пуномоћник Угљешин Ђура адвокат из Панчева, ради накнаде нематеријалне штете због повреде части и угледа, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Основног суда у Панчеву, Судска јединица Ковачица П.2702/21 од 11. 03. 2025.године, у седници већа одржаној дана 23. 09. 2025. године, донео је
ПРЕСУДУ
Жалба туженог се као делимично неоснована одбија, а као делимично основана усваја, па се пресуда Основног суда у Панчеву, Судска јединица Ковачица П.2702/21 од 11. 03. 2025.године, у седници већа одржаној дана 23. 09. 2025. године:
ПОТВРЂУЈЕ у ставу првом, трећем изреке и делу става другог изреке у којем је обавезан тужени Јан Паул да тужиоцу Лазару Лазендићу на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због повреде части и угледа исплати износ од 40.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од дана доношења пресуде до исплате и то у року од 15 дана од дана пријема преписа пресуде , под претњом принудног извршења.
ПРЕИНАЧАВА у делу става другог изреке тако што се пресуђује да се одбија као неоснован тужбени захтев тужиоца Лазара Лазендића, за износ од досуђених 40.000,00 динара, па до траженог износа од 100.000,00 динара на име накнаде нематеријалне штете због претрпљених душевних болова услед повреде части и угледа и у ставу петом изреке тако што се обавезује тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 172.000,00 динара са законском затезном каматом од дана извршности ове пресуде па до коначне исплате, у року од 8 дана од дана пријема пресуде, под претњом принудног извршења.
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужени Лазар Лазендић да туженом Јан Паулу надокнади трошкове жалбеног поступка у износу од 34.000,00 динара у року од 8 дана од дана достављања одлуке, под претњом принудног извршења.