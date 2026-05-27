Južni Banat

Prezentacija Školskog centra „Nikola Tesla” za maturante: Vodič kroz buduća zanimanja

13:26

27.05.2026

FB/OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Hajdučica

Danas je održana prezentacija Školskog centra „Nikola Tesla” iz Vršca za maturante Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj” iz Hajdučice i Osnovne škole „Jovan Sterija Popović” iz Velike Grede.

Budući srednjoškolci su imali priliku da se upoznaju sa obrazovnim profilima koje ova škola upisuje u školskoj 2026/27. godini:

Elektrotehnika: Tehničar za elektroniku i automatiku, Tehničar informacionih tehnologija i Autoelektričar.

Mašinstvo i obrada metala: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina i Bravar – zavarivač.
Ekonomija, pravo i administracija: Finansijsko-računovodstveni tehničar.
Ova prezentacija pružila je dragocene informacije učenicima kako bi lakše doneli odluku o izboru budućeg zanimanja. Svim maturantima želimo mnogo uspeha u predstojećem upisnom roku!

(Pančevac)

