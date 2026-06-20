Podsticaji za pčelare: Prijave za subvencije po košnici do 15. jula

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu. Zahtevi se podnose do 15. jula, isključivo elektronskim putem preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Pravo na podsticaje mogu da ostvare pravna lica, preduzetnici i nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Uslov je da su podnosioci zahteva izvršili obnovu registracije za tekuću godinu, prijavili gajenje pčelinjih društava i HID broj, kao i da su obeležili i registrovali košnice u Centralnoj bazi podataka. Takođe, potrebno je da su uredno prijavili stanje i promene podataka o pčelinjacima, kao i da su vlasnici prijavljenih košnica, odnosno da su košnice u vlasništvu člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podsticaj iznosi 1.000 dinara po košnici pčela, a može se ostvariti za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica. Povodom raspisivanja javnog poziva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Srbije ministar je pozvao sve pčelare koji ispunjavaju propisane uslove da blagovremeno podnesu zahteve putem platforme eAgrar.

Tekst Javnog poziva dostupan je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, dok se dodatne informacije mogu dobiti putem kontakt telefona Ministarstva poljoprivrede ili na internet prezentaciji eAgrar.

(Pančevac)