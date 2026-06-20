Pančevo Pančevo u slikama

Tamišom plovilo preko 200 čamaca

Peta Pančevačka regata oborila sve rekorde

20:14

20.06.2026

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Printscreen/TV Pančevo

Pančevački kej bio je centar prave rečne avanture. Održana je jubilarna, peta po redu Pančevačka regata, koja je ove godine oborila sve rekorde posećenosti. Na reci Tamiš okupio se veliki broj ljubitelja vodenih sportova iz cele Srbije, ali i inostranstva, čime je Pančevo još jednom potvrdilo status grada sa dugom i bogatom nautičkom tradicijom, prenosi RTV Pančevo.

Slike koje  dolaze sa pančevačkog Keja najbolji su dokaz koliko su građani vezani za svoju reku. Peta Pančevačka regata okupila je zaljubljenike u prirodu i veslanje, pretvorivši Tamiš u impresivnu vodenu magistralu. Manifestacija koja je počela skromno, za svega pet godina izrasla je u jedan od najvažnijih sportsko-rekreativnih događaja u gradu Pančevu.

A dobrog raspoloženja na vodi definitivno nije manjkalo. Od rekreativnih kajaka i indijanskih kanua, pa sve do sve popularnijih SUP dasaka – svako je pronašao svoj način da uživa u ovom sunčanom danu.

Sa više od 200 plovila i gostima sa dva različita kontinenta, peta Pančevačka regata postavila je nove standarde. Ova manifestacija nije samo promocija zdravog života i veslačkog sporta, već i najlepša razglednica koju Pančevo, kao grad na reci, može da pošalje u svet.

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Peta Pančevačka regata Tamiš

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