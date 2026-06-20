15. Klasik fest: Večeras na programu duvači

Orkestar duvača iz Srbije i Slovenije nastupa druge večeri pančevačkog Klasik festa od 20 časova u Rimokatoličkoj crkvi

Posle sjajnog koncerta dua Aleksandre Tiršu i Radu Ratojia na violini i harmonici koji je sinoć otvorio 15. Klasik fest, pančevački festival kamerne muzike nastavlja se večeras od 20 časova već tradicionalnim koncertom u Rimokatoličkoj crkvi Sv. Karla Boromejskog. Nastupiće orkestar duvača sa muzičarima iz Srbije i Slovenije pod vođstvom klarinetiste Ognjena Popovića, koji je i umetnički direktor festivala.

Reč je o iskusnim muzičarima od kojih je većina več nastupala zajedno a probe su krenule još pre nekoliko dana. Na programu su dela iz perioda klasicizma i romantizma a nijedno do sada od njih nije izvođeno na Klasik festu.

Slobodan Tanasijević, urednik muzičkog programa u Kulturnom centru Pančeva, koji organizuje ovaj festival, na konferenciji za novinare je istakao i uvek dobru saradnju sa domaćinom večerašnjeg koncerta, Rimokatoličkom crkvom.

– I pored toga što zbog obaveza domaćin, župnik Laslo Đuriš, neće moći da prisustvuje koncertu, čim smo ga zvali i pitali za saradnju, rekao nam je: „Za vas uvek”. Mogu da kažem da su nam se i sva druga vrata odmah otvarala dok smo organizovali ovogodišnji festival – kazao je Tanasijević u obraćanju novinarima.

U ovogodišnji program vraćen je i omiljeni matine na kojem su se smenjivali razni izvođači tokom nekih ranijih godina, uključujući Evangeličku crkvu, Vajfertovu pivaru. A sutra u nedelju u Narodnom muzeju Pančevo od 11 sati priliku da nastupe na ovako eminentnom festivalu dobili su najbolji učenici Muzičke škole „Jovan Bandur” iz Pančeva.

– Ja sam i emotivno vezan za ovu školu jer tu sam bio i đak a i moje ćerke su tu završile školu. Imam odličan odnos s njima i mislim da je uvek dobro da mladima pružimo šansu da što više nastupaju da bi kasnije sa više iskustva mogli da se nose sa scenom. Škola je sama birala svoje najbolje đake – objasnio je umetnički direktor festivala Ognjen Popović na konferenciji za novinare razlog što je ove godine jedan od četiri koncerta na 15. Klasik festu posvećen mladim talentovanim muzičarima.

Festival će se zatvoriti u nedelju uveče koncertom Balkanske kamerne akademije koja će izvoditi muziku iz serija aranžiranu za klasiku.

Pokrovitelj festivala od početka 2011. godine je Grad Pančevo a redovno su finansijeri i Ministarstvo kulture Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i verske zajednice.

15. KLASIK FEST: 20. jun, 20.00, Rimokatolička crkva Sv. Karla Boromejskog u Pančevu Orkestar: Milena Lipovšek (Slovenija) – flauta, Ognjen Popović – klarinet, Mihailo Samoran – klarinet, Boštjan Lipovšek (Slovenija) – horna, Nikola Ćirić – horna, Nenad Janković – fagot, Dušan Petrović – fagot i Slobodan Gerić – kontrabas. Program: – G. Rossini – Kvartet br. 2 za flautu, klarinet, hornu i fagot u G-duru

Allegro moderato / Andante / Allegro – J. Chr. Bach – Duvačka simfonija br. 1 u Es-duru

Allegro / Andante / Allegro assai – L. van Beethoven – Varijacije na temu „La ci darem la mano” iz Mocartove opere „Don Đovani” za flautu, klarinet i fagot

– L. van Beethoven – Sekstet u Es-duru op. 71 za dva klarineta, dve horne, dva fagota

Adagio-Allegro / Adagio / Menuetto / Rondo-Allegro – C. M. von Weber – Adagio i rondo za dva klarineta, dve horne, dva fagota i kontrabas

(Pančevac / N. S.)

Večeras otvaranje Klasik festa