„Dan bez telefona“ okuplja Vrščane: U znaku sporta, druženja i humanosti

U okviru manifestacije „Vršačko sportsko leto 2026“, u nedelju, 21. juna, sa početkom u 16 časova na Trgu Svetog Teodora Vršačkog, biće održan sportsko-rekreativni događaj pod nazivom „Dan bez telefona“.

Cilj manifestacije je da podstakne građane svih generacija da bar na jedan dan ostave mobilne telefone po strani i vreme provedu aktivno – kroz sport, druženje, igru i međusobno upoznavanje.

Za učesnike će biti organizovana takmičenja u stonom tenisu, stonom fudbalu, šahu, obaranju ruku, tabliću, remiju i kockicama (tenis nogama), a učešće je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane bez starosnih ograničenja.

Posebnu vrednost događaju daje njegov humanitarni karakter. Tokom trajanja manifestacije biće organizovano prikupljanje dobrovoljnih novčanih priloga, uz podršku humanitarne organizacije „Srbi za Srbe“, sa ciljem pružanja pomoći jednoj porodici iz Vršca.

Manifestaciju organizuju Grad Vršac i Sportski savez Vršac u okviru programa „Vršačko sportsko leto 2026“.

(Pančevac/eVršac)