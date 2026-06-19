Sabor pčelara 21. juna u Devojačkom bunaru

U Devojačkom bunaru će u nedelju, 21. juna 2026. godine, biti održan tradicionalni Sabor pčelara, manifestacija koja promoviše pčelarstvo, domaće proizvode i boravak u prirodi. Program počinje u 16 časova na izletištu Devojački bunar, a organizatori su pripremili sadržaje namenjene svim generacijama.

Posetioci će od 16 do 19 časova moći da obiđu prodajnu izložbu meda i pčelinjih proizvoda, kao i štandove sa tradicionalnim gastronomskim specijalitetima i ručnim radovima lokalnih proizvođača.

Za najmlađe goste od 16 do 17 časova biće organizovano animatorsko druženje sa edukativnim i zabavnim sadržajima.

Centralni deo programa predviđen je od 17.15 do 18 časova, kada će predavanje održati prof. dr Rodoljub Živadinović, namenjeno kako profesionalnim pčelarima, tako i svima koji žele da saznaju više o značaju pčela i pčelarstva.

Nakon stručnog dela programa, od 18 do 19 časova, planiran je nastup uz muziku uživo, koji će upotpuniti druženje u prirodnom ambijentu jednog od najpoznatijih izletišta u Južnom Banatu.

Organizatori pozivaju građane da posete manifestaciju, podrže lokalne proizvođače, upoznaju se sa bogatom pčelarskom tradicijom i provedu prijatno nedeljno popodne u Devojačkom bunaru.

(Pančevac)