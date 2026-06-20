Kovačica nagradila 196 đaka generacije

Svečana sala Opštine Kovačica bila je mesto okupljanja najtalentovanijih i najvrednijih mladih ljudi iz ove lokalne samouprave. Tradicionalna dodela priznanja okupila je učenike koji su svojim trudom, radom i izuzetnim rezultatima tokom školske godine zaslužili status najboljih među vršnjacima.

Ove godine lokalna samouprava je nagradila ukupno 196 učenika. Među njima se posebno istaklo 29 nosilaca prestižne Vukove diplome i sedam đaka generacije. Takođe, priznanja su uručena za 25 učenika sa vrhunskim rezultatima na republičkim takmičenjima, kao i za 135 đaka koji su osvojili prva tri mesta u oblastima sporta, kulture i muzičkog stvaralaštva.

Nagrade su uručili zamenik predsednika opštine Miroslav Tomaš i načelnica Opštinske uprave Tanja Bubeskov. Predstavnici opštine su naglasili da su ovi mladi ljudi najveći ponos i najvažniji zalog za budućnost cele zajednice.

Kao poseban podstrek za dalji rad, svi nagrađeni učenici dobili su knjige, dok su đaci generacije darovani tablet računarima. Svečanost je završena rečima zahvalnosti upućenim roditeljima i prosvetnim radnicima koji su pružili ključnu podršku učenicima na njihovom putu ka uspehu.